García Aresca presentó los test rápidos adquiridos para la detección del COVID-19

El intendente Ignacio García Aresca junto al director del COE Regional y del Hospital José B. Iturraspe Valentín Vicente y al secretario de Salud Fernando Giacomino, presentaron una nueva herramienta para la prevención del COVID- 19, medida que viene a sumarse a las ya adoptadas desde el inicio de la pandemia.

“Los convocamos para anunciarles esta nueva estrategia de trabajo. Creemos que desde los inicios de esta pandemia siempre hemos sumado acciones con el fin de darle mayor seguridad a nuestra población, y en esta oportunidad hemos adquirido, a pedido de nuestro intendente que está muy pendiente de la problemática que hoy nos toca vivir, unos test rápidos con el objetivo de tratar que nuestra ciudad se mantenga sin transmisión de virus comunitario. Nosotros con esto queremos colaborar, seguir recordándole a la población que trabajamos para cuidarlos a través de la implementación de estos testeos que procuran detectar casos asintomáticos previos al ingreso a nuestra ciudad”, especificó Giacomino.

Por su parte García Aresca manifestó: “Es muy alentador poder llevar acciones conjuntas con el gobierno de la provincia, con el COE regional y con el hospital Iturraspe no solamente para nosotros como gobierno sino para toda la comunidad. Gracias al trabajo en equipo y al compromiso de toda la sociedad es que San Francisco no cuenta con circulación comunitaria, es por eso que hicimos una apuesta mayor adquiriendo 600 tests rápidos, lo cual demandó una inversión que ronda los 600 mil pesos para el municipio. Se trata de un test que demora 10 minutos aproximadamente en la obtención del resultado y se aplicará de manera aleatoria a personas que ingresan a la ciudad y que no presenten síntomas relacionados con COVID. Quiero resalta que aquellos casos que tengan alguna sintomatología compatible con coranavirus, serán trasladadon directamente al hospital Iturraspe, añadió el intendente.

Finalmente el primer mandatario municipal destacó la colaboración y el trabajo que realiza la provincia y todos los agentes que intervienen activamente para cuidar a los vecinos de San Francisco.

“Como representante de la provincia sabemos que toda iniciativa que procure cuidar a la población de San Francisco y del departamento San Justo, es alentadora y contará con nuestro apoyo. El departamento es ejemplificador en Córdoba por cómo se viene manejando el control sanitario, no es casual que San Justo llegue a una veintena de casos y que San Francisco sólo cuente con menos de 10 casos desde el inicio de esta pandemia, lo cual es fruto de la labor permanente, diaria de 24 horas en el puesto de control de ingreso a la ciudad”, expresó el director del Hospital.

Esta nueva herramienta que incorpora el municipio consiste en test que se realizan de manera rápida y sencilla para determinar la presencia de anticuerpos en la persona testeada. No detectan el virus en sí mismo, sino la respuesta inmune contra el virus, es decir la producción de anticuerpos, lo que significa que la persona ha estado previamente en contacto con el virus.

Cabe resaltar que a las personas sometidas a esta evaluación, se les entregará un certificado que tendrá una validez de 7 días.

Informe Municipio San Francisco.-