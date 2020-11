Habilitaron la obra de repotenciación de la Estación Transformadora Tío Pujio (video)

El gobernador Juan Schiaretti, encabezó la habilitación de la obra de repotenciación de la Estación Transformadora Tío Pujio, una infraestructura con más de 25 años de antigüedad, la cual incluyó un proyecto integral de remodelación para proporcionar nuevas instalaciones, más seguras, confiables y con tecnología de avanzada.

“Es una gran alegría haber invertido 169 millones de pesos en la nueva estación transformadora de Tío Pujio, porque significa cuidar a todos los cordobeses, vivan en las grandes ciudades o en localidades un poco más pequeñas, porque todos tienen derecho a mejorar su calidad de vida y al progreso. Y esta obra significa eso para Tío Pujio, dijo Schiaretti.

Los objetivos de la obra, a cargo de la empresa contratista GIECO S.A. – SAPYC S.R.L. Consorcio de Cooperación, fueron incrementar la potencia disponible de la estación transformadora para robustecer el servicio eléctrico de Tío Pujio y toda la zona del departamento General San Martín, beneficiando a casi 4000 habitantes.

En ese sentido, el gobernador expresó: “No hay que olvidarse que tienen una importantísima firma láctea, La Paulina, que se ha expandido y seguramente ahora, con esta mayor capacidad que tiene, se va a expandir más. Y estoy seguro de que el parque logístico que están pensando, y que la Provincia va a apoyar para que se haga, también se va a realizar a partir de que tenemos mayor disponibilidad de energía eléctrica”.

Del acto, también participó el ministro de Servicios Públicos, Fabián López; el ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello; la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura, Nora Bedano; Luis Giovine; Eduardo Gauna, presidente y vicepresidente de Epec; Juan Grosso, Vocal de la institución; Nancy Schiavi, intendenta de Tío Pujio; las legisladoras Adela Ghirardelli y Liliana Abraham; Daniela Presuttari y Darío Ranco, autoridades de la Cooperativa Eléctrica.

Para finalizar, Schiaretti manifestó: “Esto significa más puestos de trabajo para los habitantes de Tío Pujio. Y nosotros lo que queremos es eso, que haya trabajo para nuestra gente. No hay mejor política social que el empleo. Me alegra que esta obra tan esperada haya llegado. Este trabajo mancomunado es el que nos permite hacer estas obras. Pese a la pandemia, Córdoba no para, sigue haciendo obras para que nuestro pueblo tenga mejor calidad de vida y pueda progresar”.

Sobre la obra, el ministro de Servicios Públicos, Fabían López dijo: “Está compuesta por dos transformadores que duplican la potencia, en lo operativo, va a permitir tele-comandar la estación desde Villa María, la operación se hace prácticamente inmediata y la potencia de los dos transformadores dará mayor confiabilidad al sistema, mejorando la calidad. Se trata de una línea de abastecimiento muy robusta y una estación transformadora de última generación. Esta obra está a la altura de las necesidades”.

Por su parte, la intendenta de la localidad, Nancy Schiavi, aseguró: “Esta repotenciación para Tío Pujio, lo que trae es calidad en servicios. Lo que estamos habilitando es calidad no solo para hoy sino para el futuro. Estoy muy agradecida porque esta obra además nos servirá para concretar el sueño del parque industrial. Con el apoyo del gobierno provincial todo se logra, todo se conquista, y en este caso, los beneficiarios van a ser los vecinos de la localidad”.

Esta obra, que demandó una inversión de $169.019.057 (U$S 2.780.376), permitirá el desarrollo y crecimiento constante, garantizando la calidad de servicio y la posibilidad de expansión e incremento del consumo.

Detalles

La obra contempló la construcción del nuevo edificio de comando, donde se instalaron una nueva batería de celdas de 13,2 kV a los fines de poder evacuar la totalidad de la potencia instalada, con dos salas adicionales, una para el nuevo sistema de servicios auxiliares, y otra para los equipos de comunicación y control.

Además, se reemplazaron los antiguos transformadores de 5 y 10 MVA existentes, por nuevas máquinas de 16/22 MVA y 10 MVA, respectivamente, permitiendo llevar a más del doble la potencia disponible en barras. De esta manera, si se produce una falla en un transformador, se puede trasladar toda la demanda al otro transformador.

Este importante desarrollo incluyó también la construcción de nuevos campos de transformación para niveles de tensión de 66/13,2 kV, completos y con equipos de última generación; y de nuevos campos de entradas de líneas en 66 kV, con nuevo equipamiento de alta performance.

También se implementó un sistema de comunicaciones por fibra óptica entre las estaciones transformadoras que se interconectan y la Estación Tío Pujio, permitiendo su teleoperación en tiempo real y su vinculación con los Centros de Control de EPEC.

Avance y progreso para La Paulina

La ET Tío Pujio recibe energía desde Villa María o Pilar. Se trata de un corredor de 66 kV de alta confiabilidad, que va desde la Central Las Playas en Villa María hasta la Central Pilar.

Además, la misma abastece a la cooperativa eléctrica y a todos sus clientes. Es decir, la zona residencial de la localidad, la zona rural, y la industria. Su principal cliente es La Paulina, principal fábrica de la localidad. Esta empresa productora de quesos y lácteos de reconocida calidad en Argentina y en el mundo, desde el 2003 pertenece a Saputo Inc de Canadá, uno de los principales procesadores lácteos del mundo.

Entre el año 2012 y 2013, La Paulina aumentó considerablemente la demanda, debido a que trasladó gran parte de su producción a la planta de Tío Pujio. En ese momento, la ET (que fue diseñada hace más de 25 años cuando esta empresa no estaba asentada en La Localidad) tenía dos transformadores de 5 MVA, uno que alimentaba al pueblo y la zona rural, y el otro para abastecer la demanda de La Paulina.

De esta manera, la estación transformadora se fue modificando de acuerdo a las necesidades que fueron surgiendo, hasta llegar a la actual obra de repotenciación.