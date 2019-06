Habló la maestra agredida en Morteros “estoy mejorando de a poco”

“Después de lo sucedido, estoy mejorando de a poco” dijo Marcela Luque, la docente agredida por un alumno días atrás, habló de los golpes que recibió en la escuela de Morteros donde da clases.

La docente da clases en Jornada Extendida y en ese contexto había sido agredida por un alumno de quinto grado: “estábamos realizando un trabajo de ciencias y este alumno comenzó a agredir a las compañeras”, explicó la maestra, quien intervino en la situación y resultó agredida por el alumno.



El hecho ocurrió el pasado jueves y, tras el mismo, la docente radicó una denuncia en sede policial de Morteros.



Luque recordó que el menor la agredió con golpes de puño y pie en diversas partes del cuerpo, produciéndole moretones.



Marcela es oriunda de Villa Concepción del Tío y hace unos seis años que da clases en Morteros: “he trabajado en muchas escuelas, pero jamás me había pasado algo así”.



La docente indicó que mantuvo una reunión con la inspectora Mónica Aguirre y los directivos de la escuela, el pasado viernes, donde “manifesté todo lo sucedido”. A posterior fueron citados los padres del alumno.

Luque remarcó que nunca atinó a defenderse de la agresión: “estaba muy sacado (por el menor) y sólo le hablé”.



Agregó que recibió apoyo de sus colegas docentes, aunque no tuvo tanto acompañamiento desde el gremio: “mis colegas incluso me quisieron acompañar a hacer la denuncia, y desde el gremio me aconsejaron que no la haga”.

Fuente: Radio Centro Morteros

Nota relacionada: