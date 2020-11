Covid-19: Hospital Iturraspe sumará como tratamiento el oxígeno de alto flujo

Aunque el mayor porcentaje de personas con coronavirus se recupera sin que se requiera el tratamiento hospitalario, una menor parte presenta un cuadro clínico grave que, en ocasiones, se manifiesta con una insuficiencia respiratoria que requiere de ventilación mecánica. Si la enfermedad se encuentra avanzada, la muerte puede llegar a ser inevitable.

Desde el Hospital Iturraspe confirmaron la llegada de un nuevo tratamiento para el coronavirus que se sumará a los ya utilizados como el plasma, los cascos de oxígeno e ibuprofeno: el oxígeno de alto flujo. Además, desde la dirección del nosocomio pidieron a la comunidad “no minimizar los síntomas”, algo que muchas veces se da por temor.

“Pedimos no minimizar los síntomas. Si hay personas que no están diagnosticadas pero que empiezan en la casa con una disnea, esfuerzos para respirar, se sienten agitados o tienen los síntomas característicos de la enfermedad, que acudan rápidamente a la consulta. No hay que dejarse estar”, pidió el director del Iturraspe, Valentín Vicente, también coordinador del COE regional San Francisco.

Según el médico, todavía hay personas que tienen temor de consultar en base “al diagnóstico que puedan recibir, al hecho de internarse, al aislamiento que debieran hacer, pero de esta forma están retardando el diagnóstico de la enfermedad”.

Vicente amplió el escenario que observaron desde mediados de septiembre en adelante, cuando se dispararon los casos positivos en esa ciudad: “Veíamos que los pacientes llegaban tarde, entre el octavo y décimo día del diagnóstico o comienzo de síntomas. Incluso algunos con una fecha posterior todavía, cuando había una neumonía bilateral muy importante, con una insuficiencia respiratoria grande y esos pacientes al llegar al hospital necesitaban asistencia respiratoria mecánica. Llegaban en mal estado hemodinámico, que muchas veces definía el cuadro con una mala evolución desde el ingreso”, destacó y alertó: “Llegar tarde a la internación, al sistema sanitario, aumenta el porcentaje o riesgo de una mala evolución de la enfermedad o desenlace fatal”.

Se suma nuevo tratamiento

Desde que comenzó la emergencia sanitaria en marzo hasta ahora, se conocen cada vez más detalles sobre cómo actúa la Covid-19 en los pacientes con más riesgo, incorporándose nuevos tratamientos y técnicas para combatirla.

En este sentido, la oxigenoterapia de alto flujo surgió como una alternativa para tratar los problemas respiratorios agudos en pacientes con coronavirus en distintos centros de salud. Y ahora, contó Vicente, llegará al Iturraspe.

“Tanto para el uso del ibuprofeno, los cascos de oxígeno, el plasma y ahora la oxigenoterapia de alto flujo se necesita la detección precoz del paciente, porque si se llega tarde el pulmón ya está muy comprometido y no hay tratamiento eficaz y rápido. El único que se impone en ese momento en la urgencia es la asistencia respiratoria mecánica”, dijo.

Este nuevo método que se aplicará en la ciudad –en los próximos días- permite proporcionar oxígeno a elevadas concentraciones aplicando alto flujo y humidificación. De esta manera, el paciente adquiere una mayor tolerancia que sirve para evitar ingresos en terapias intensivas e intubaciones. Aquí es donde radica la importancia de no demorar la consulta médica ante los primeros síntomas compatibles con el coronavirus.

La terapia de alto flujo se realiza mediante cánulas nasales en el enfermo adulto, pediátrico y neonatal, siendo no invasiva. En el hospital local ya se usaba el año pasado en el tratamiento de bronquiolitis en niños.

Fuente: El Periódico.-