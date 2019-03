Inauguraron en San Francisco una Comunidad Terapéutica Pública

El gobernador Juan Schiaretti habilitó la segunda Comunidad Terapéutica Pública provincial, un centro del máximo nivel de complejidad dentro de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC), ubicado en el predio del Hospital José B. Iturraspe de San Francisco.

Este espacio brinda servicios de rehabilitación y reinserción a personas afectadas por consumo de drogas y a sus familias. Aloja en forma voluntaria a pacientes con problemas de adicciones, en un continuum de tratamiento, al que se puede acceder desde los primeros niveles de la RAAC (centros preventivos y asistenciales y hospitales provinciales).

La iniciativa se enmarca en el Plan Provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones, lanzado por el gobernador en diciembre del 2016. El primer centro terapéutico de este tipo funciona, desde fines de 2018, en Santa María de Punilla.

“Para nosotros es central que el Estado no mire para el costado con el tema de las adicciones. Es importante tratarlas, Córdoba no va esconder las cosas debajo de la alfombra, nosotros siempre vamos a enfrentar los problemas. Por eso me alegro que la provincia tenga los cuatro niveles de atención: la prevención, la atención ambulatoria, asistencia hospitalaria y las comunidades terapéuticas”, dijo el gobernador sobre el tema.

El nuevo establecimiento, que supuso una inversión de 62,9 millones de pesos, tiene una capacidad de 28 camas y un equipo de 33 profesionales, para brindar 112 tratamientos al año. Entre las prestaciones que incluye se destacan la psicoterapia grupal, individual, familiar, deportes, laborterapia, actividades socio-laborales y recreación.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud continuará trabajando con las ONG que brindan este tipo de prestaciones, de manera de cubrir todos los tratamientos que sean necesarios.

Sobre la tarea que se desarrolla desde el Estado, el mandatario agregó: “Vamos por más comunidades terapéuticas. Hay que cuidar a aquellos que cayeron en las garras de las adicciones a las drogas. Este centro es para San Francisco y es también para toda la región, sean cordobeses o sean santafesinos, porque no hay una línea imaginaria que divida los pueblos, somos todos hijos de nuestra Argentina”.

Actualmente, existen además 96 centros preventivos y asistenciales distribuidos en cada uno de los departamentos de la provincia, para garantizar el acceso a la atención necesaria y/o a la potencial derivación a las comunidades. Este despliegue territorial también posibilita que el abordaje familiar se desarrolle en el espacio más cercano a la residencia de las personas que acceden a ellas.

De esta manera, se espera que las personas en tratamiento participen en diferentes actividades de reinserción social, con acompañamiento de los equipos de los distintos Centros de la Red.

Así, la estructura de la RAAC continúa extendiéndose y fortaleciéndose en todo el territorio provincial.