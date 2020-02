Inspección Zona Escolar 2310 inició actividades por su 33º Aniversario

Como estaba prevista la semana pasada, se realizó la primera actividad conmemorativa del 33º Aniversario de la Inspección de Zona Escolar 2310.

El día jueves en las instalaciones de la Asociación Príncipe Humberto de la localidad de Porteña, se llevó a cabo la Jornada Zonal con Ponencia de Carlos Solari: “El Arte del Encuentro. Tácticas de Innovación en el Aula” destinada a Docentes, Directivos en actividad y Comisión Reencuentro.

Carlos Solari, Motivador del comportamiento humano, Especialista en Educación Ambiental, Especialista en Normas ISO 9001 y Escritor, se explayó sobre el tema (Nota exclusiva de UniversalMedios)

Mónica Aguirre Inspectora de Zona Escolar 2310, tuvo a su cargo dar la bienvenida y resaltar la la labor que la Institución lleva adelante desde su creación, destacando además el compromiso que deben asumir de manera conjunta la familia y las Instituciones Educativas, a partir de la actual problemática que padece la sociedad.

Programa anual

9 de marzo de 2020

Lugar: Morteros (SUM Escuela Bernardino Rivadavia)

Evento: Ponencia Elbis Gilardi “El Histrionismo de la Palabra”

Responsables: Elbis Gilardi y Claudia Mainardi

Destinatarios: Público en general

20 de abril de 2020

Lugar: Brinkmann (Frente a Sede de Inspección Zona Escolar 2310)

Evento: Acto Central con anticipo de Anecdotario y presentación de Bandas y Orquestas

Responsables: Acto: Mónica Aguirre – Encuentro de Bandas: Sandra Basso – Anticipo Anecdotario: Elbis Gilardi

Destinatarios: Público en general

24 de abril de 2020

Lugar: Brinkmann (Salón Rex)

Evento: Almuerzo del Reencuentro

Responsables: Comisión Organizadora de Eventos

Destinatarios: Inspectora, Ex Inspectoras, Directivos y Ex Directivos, Ex Docentes de Escuelas de la Zona Escolar

Mayo de 2020

Lugar: Porteña o Freyre

Evento: Ponencia Elbis Gilardi “El Histrionismo de la Palabra”

Responsables: Elbis Gilardi y Claudia Mainardi

Destinatarios: Público en general

Junio de 2020

Lugar: A confirmar

Evento: Muestra Educación Rural

Responsables: Directoras Escuelas Rurales

Destinatarios: Público en general