Intensifican los controles de ingreso y egreso a la ciudad de Morteros

La Municipalidad de ciudad de Morteros informa que se incrementarán los controles en el ingreso a la ciudad, recordando que es necesario contar con el Certificado de Circulación Nacional para transitar, el Permiso Municipal Municipal “Morteros Te Cuida”; DNI, e hisopado negativo o test rápido si proviene de zona de transmisión comunitaria del virus.

Además para solicitar el Permiso Municipal “Morteros Te Cuida”, deberá comunicarse de 8 a 14 hs a los teléfonos (03562) 430850/560139.

Las medidas apuntan a cuidar la salud de todos los morterenses, insistiendo en que sólo pueden circular quienes forman parte de las actividades esenciales (rubros lácteos, agro, salud, obras públicas, alimenticios).

Quienes provengan de zonas de circulación del virus deberán presentar el hisopado negativo o test rápido.

Se pide a los morterenses no trasladarse a otras ciudades si no es de extrema necesidad. Todos aquellos que se trasladen a ciudades de donde existan casos confirmados de COVID 19 y regresen en el día no deberán hacer la cuarentena, los que permanezcan una noche, harán una cuarentena de 48 hs , y quienes pasen más tiempo, deberán hacer los 14 días de aislamiento.

Comunicado: