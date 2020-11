La Asociación Mutual Altos de Chipión evitó la quiebra, transformando la misma en concurso preventivo. Así lo confirmó el abogado Mario Bortolón, representantes de la mutual.

De esta manera, los acreedores de la mutual tendrán hasta el 5 de marzo de 2021 para presentar la documentación que valide su certificación.

Bortolón comunicó también que el juez declaró inadmisible un crédito de casi 8 millones de pesos que la entidad mutualista presentó en su momento en el concurso preventivo de la familia Gorgerino, por lo que expresó que “esto significa un perjuicio considerable para la mutual, ya que la entidad no lo va a poder recuperar”.

Recordemos que, en octubre, el juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial y Familia de San Francisco, Carlos Viramonte, había decretado la quiebra de la Mutual de Chipión, tras resolver la solicitud que había hecho un ahorrista, por intermedio de su abogado Marcelo Venturuzzi, en reclamo de la devolución de 3.000 dólares que había depositado en la entidad.

Dicha situación se desencadenó luego de que la entidad no respondiera al reclamo de devolución de depósitos: “Al no responder (a la solicitud), la Mutual quedó en rebeldía por no pagar ante la intimación del ahorrista y allí fue que el juez Viramonte le decretó la quiebra”, informaron en esa oportunidad fuentes de la investigación.

La entidad mutualista se vio envuelta en una investigación penal luego de que, al exgerente, Lucas Priotti se lo acusara por presunta defraudación y estafa.

Fuente: La Voz de San Justo.-