Legislador Giraldi: ” la sociedad esta bastante agotada por la situación pero no debemos bajar los brazos”

Hoy el contacto en TDN, Canal 10 junto al Legislador Provincial de Hacemos por Córdoba, Ramón Giraldi quien visitó recientemente la localidad de Marull donde se ubica la base del “Sub COE regional” que brinda atención ante cualquier circunstancia a 22 localidades del departamento San Justo y Río Primero.

Se trata de nuevos corredores sanitarios con el objetivo de descomprimir las tareas del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de diferentes zonas, explicó, “la centralización del trabajo está en San Francisco pero el gobierno decidió agregar un corredor en la localidad de Marull de manera estratégica”.-

Agregó “es fundamental este corredor sanitario que se da porque es intradepartamental dado que las 22 localidades que abarca no son todas del departamento San Justo sino también otras lindantes de Río Primero. Esta cercanía habilitará el trabajo mancomunado mediante la recepción de test a agentes de salud y gestionando recursos para poder trabajar en la zona en el marco de la situación sanitaria”, dijo Giraldi.-

Sobre las multas y reuniones familiares

Se refirió ante la consulta a la ley 10.702 que, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, tiene un régimen sancionatorio excepcional ante incumplimientos de las disposiciones sanitarias vigentes en la provincia de Córdoba, tanto para personas humanas como jurídicas.

“Siento a la sociedad bastante agotada por la situación pero no debemos bajar los brazos, nos piden todo el tiempo que nos cuidemos y debemos extremar los cuidados personales; es algo que no debemos descuidar, entiendo el cansancio generacional pero no podemos descuidarnos, pensamos que pronto el COE Central pueda habilitar nuevamente las reuniones familiares y poder pasar tiempo con nuestros seres queridos; es difícil lo sé, pero tengo en claro que cada Municipio, cada intendente hace lo posible para cuidar a su comunidad, esa es la línea que se baja, lo sanitario es lo urgente ahora”, sentenció.-

La ley 10.702 para la Provincia de Córdoba contempla multas que oscilan entre los 5 mil y los 500 mil pesos, y se imponen al detectarse conductas que transgredan protocolos de seguridad o sanitarios. La ley 10.702 se aprobó el 8 de julio en la Legislatura provincial. Se extenderá mientras dure el Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas creado por decreto 156/2020 y ratificado por ley 10.690, a través de la cual la Provincia adhirió a la Emergencia Pública Sanitaria decretada por la Nación.

Reinauguración tramo Ruta Provincial Nº 1

Giraldi sostuvo “acompañamos a los intendentes de San Francisco y de Freyre, junto con los jefes comunales de Plaza Luxardo y de Colonia Iturraspe a tan importante obra, como es inauguración de la rehabilitación de la Ruta Provincial 1; tramo comprendido entre San Francisco -Ruta Nacional 19- y la localidad de Freyre, acceso de fundamental importancia para el sector productivo de nuestro Departamento San Justo”.

La obra es parte del Programa de Rehabilitación del Corredor Lácteo del Este Provincial e implicó una inversión de 680 millones de pesos. “Es fundamental lo que genera esta ruta para nuestro departamento San Justo, ya que es una de las vías de mayor tránsito que tiene el departamento, vinculando a todo un sector de gran importancia, en una de las mayores cuencas lácteas y productivas de Córdoba y de la Argentina”, finalizó.-

Giraldi adelantó que presentará en la Legislatura un Proyecto para la ampliación de obras de la Ruta 1 hasta Colonia San Pedro y mejoras en accesos a Colonia Valtelina. Las Sesiones se realizan cada miércoles. Recordó que en junio de este año se abrieron los sobres para la evaluación de las propuestas de mejoramiento y enripiado en un trazado de 9,5 kilómetros del Camino T-119, que da acceso a la Colonia San Pedro. Estos trabajos beneficiarán de manera directa a medio centenar de productores tamberos en un área de más 50 mil hectáreas, situada en la principal cuenca lechera de la Argentina. Por ese camino sale una producción diaria promedio de siete mil litros de leche, de allí la importancia que reviste la futura obra.

21 de agosto “Día Provincial de las Futbolistas”

En otro orden explicó que esta semana en una nueva sesión virtual presidida por el vicegobernador, Manuel Calvo, quedó instituido por unanimidad el Día Provincial de las Futbolistas, que a partir de ahora se celebrará en Córdoba cada 21 de agosto. De esta forma, todos los años en esa semana se desarrollarán actividades de concientización y sensibilización con perspectiva de género, procurando promocionar y visibilizar al fútbol femenino.

La iniciativa surgió en 2018 desde las redes sociales como una propuesta de “Las Pioneras”, grupo que nuclea a jugadoras de las décadas del ’50, ’60, ’70, ’80 y ’90. Hasta el momento, la fecha fue reconocida solo por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, aunque se descuenta que se conmemorará en todo el país.

Ejercicio financiero 2019

El legislador explicó que en otro orden de cosas, en la sesión virtual se dio curso a la Cuenta de Inversión del Ejercicio Financiero 2019, instrumento que fuera remitido por el Poder Ejecutivo Provincial para su consideración por parte del pleno. “Fue una sesión muy extensa, comenzando en horas de la mañana para finalizar por la noche”.

Cabe destacar que la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, presidida por el legislador Leonardo Limia, se constituyó en dos reuniones consecutivas a los efectos de recorrer y detallar este informe.

La Cuenta de Inversión del Ejercicio Financiero es una herramienta central para la rendición de cuentas del Gobierno en lo referido a temas como el resultado fiscal, la estructuración de la economía, la evolución de los ingresos y los gastos de la Provincia, entre otros.

Para finalizar pidió a la comunidad “seguir acompañando las medidas sanitarias que determinan los Centros de Operaciones”, “tengamos una responsabilidad social y cuidemos a cada familia que todo esto pasará”.-

Audio Entrevista TDN