Lifschitz designó como jefe del Nodo Región 2 a Fernando Muriel

El gobernador, Miguel Lifschitz, finalmente despejó la incógnita sobre quién sería el sucesor de Pablo Pinotti como coordinador del Nodo de la Región 2: el elegido es el ex funcionario del gobierno municipal, Fernando Muriel, lo que constituye una sorpresa en términos políticos.



“En los primeros días de diciembre, el diputado provincial Omar Martínez me transmitió la propuesta en nombre del Gobernador, lo cual me sorprendió pero me interesó por lo que pedí un tiempo para pensar la decisión y analizar qué hacer con mi actividad en el estudio jurídico. Hasta que resolvió aceptar el ofrecimiento, esto es el jueves pasado, y hace unos minutos me reuní con el Gobernador para analizar la agenda de trabajo y los objetivos”, sostuvo Muriel a este Diario cuando aún se encontraba en Casa de Gobierno en la ciudad de Santa Fe.

Lifschitz recibió al flamante coordinador del Nodo con sede en Rafaela a las 18:30 en su despacho del primer piso de la Casa Gris para “dialogar sobre la situación actual y los objetivos planteados por el gobierno provincial para la zona”, según se informó. “Mi tarea consistirá en intermediar entre el gobierno de la provincia y los municipios, comunas e instituciones que están dentro de la jurisdicción del Nodo, a través de los planes que el gobierno provincial desarrolla y escuchando aquellas necesidades y sugerencias que se formulen”, sostuvo Muriel de acuerdo a la información difundida por la Secretaría de Comunicación Social.

“Muriel es abogado, tiene 51 años y es hijo de Rodolfo Muriel (ex intendente de la ciudad de Rafaela). Es dirigente del Club Ben Hur; ex presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol; y ex secretario de Gobierno de la municipalidad de Rafaela. En la actualidad tiene un Estudio Jurídico”, se consignó desde la Provincia sobre sus antecedentes.

En diciembre de 2011, Muriel asumió como secretario de Gobierno y Ciudadanía de la Municipalidad de Rafaela tras aceptar la oferta del intendente Luis Castellano. Cuatro años después optó por alejarse de la gestión a pesar de la reelección del intendente del PJ. Y a lo largo de este año su nombre apareció en los rumores como posible precandidato a concejal de Cambiemos.

“Este año me hablaron desde las tres fuerzas políticas (Cambiemos, PJ y Frente Progresista). Pero esta propuesta de fin de año es la que menos esperabas y se dio. Me dijeron que querían ampliar las bases del Frente Progresista con ciudadanos que no tenían una militancia partidaria. Me pareció interesante lo que se podía hacer en ese lugar, yo no tengo compromisos partidarios con nadie, más allá de que participé en el gobierno de Luis (Castellano), nunca tuve militancia en el PJ”, explicó Muriel.

Respecto a la oferta de Cambiemos para integrar la lista de aspirantes al Concejo en las elecciones de este año, Muriel admitió a este Diario que “me invitaron a una reunión, fui, escuché pero no tuve más participación que esa, es cierto que se dijo que me ofrecieron ser candidato, pero no fue así”.

El reconocido dirigente asumirá el 15 de enero, tras tomarse las vacaciones que tenía programadas, por lo que hasta esa fecha el “subrogante” continuará siendo el mismo Pinotti. De todos modos, la noticia de la designación de Muriel por parte del Gobernador generó tanta repercusión anoche que se resolvió convocar a una conferencia de prensa para hoy a las 9:30 en la oficina del diputado Martínez.