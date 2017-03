Lifschitz visitó la Fiesta del Chorizo en Ataliva

Un poco antes de las 12 de la noche, el helicóptero que trajo al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, aterrizó en una de las canchas auxiliares que tiene el predio del Club Deportivo Independiente de Ataliva. Y paralizó la fiesta. Porque el conjunto musical que estaba arriba del escenario se dio vuelta para ver y porque la gente que asistió a esta 31ª Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal, se convirtió en un mero espectador de ese atípico evento para el pueblo.

Es que fue histórico, no tanto por el helicóptero, sino por la presencia de un gobernador provincial en una Fiesta que fue trascendiendo con los años y que tiene una pesada historia en toda la provincia.

El Gobernador, a quien el presidente comunal de Ataliva, Fabio Sánchez, le dio la bienvenida recibió sus chorizos, los mejores de la zona, y se dirigió a los presentes diciendo que “es una alegría estar aquí y era un compromiso que asumí con el presidente comunal y con la presidenta del club Independiente, porque esta es una zona que está en el corazón de la región más productiva de la provincia, pero una zona que también ha sufrido mucho el año pasado y este año con las lluvias y las inundaciones, y eso obligó a postergar la fecha inicial de esta fiesta. Para mí estar acá, no es solamente compartir la celebración y estar cerca de la gente, sino también traer la solidaridad del gobierno provincial para los productores y para la gente que la ha pasado mal y que se va recuperando de a poco”.

En cuanto a su agenda, el primer mandatario provincial expresó que “afortunadamente, tenemos muchos eventos en la provincia, de enero a enero, y este es uno de los más tradicionales. Lamentablemente no se pudo hacer en la fecha prevista por las lluvias, y frente a las dificultades hay que salir adelante, hay que enfrentar los problemas y también es bueno poder encontrarse, poder celebrar con las familias, los amigos y los vecinos”.

El gobernador remarcó que “queremos recuperar el tiempo que se perdió en muchos años de falta de inversiones y de obras, tenemos una fuerte y firme voluntad para llevar adelante un plan ambicioso de corto, mediano y largo plazo para ordenar las obras, para mejorar las condiciones de protección, no solamente de los pueblos y ciudades de la provincia frente a los excesos hídricos, sino también para proteger las tierras productivas. Sabemos que esto no podemos hacerlo solos y que necesitamos coordinar con el gobierno de Córdoba, y que también necesitamos el apoyo del gobierno nacional y en eso estamos trabajando para llevar soluciones allí donde son necesarias”.

Lifschitz aprovechó para detallar que “desde la provincia estamos llevando adelante una iniciativa denominada Pueblo Mío, que tiene como fin ayudar a las comunidades más pequeñas, a que puedan desarrollar industrias, tener un parque industrial y generar emprendimientos productivos; porque necesitamos desarrollar el interior y para eso necesitamos obras, pero también hace falta actividad privada y generación de empleo”.

Finalmente, felicitó “por esta iniciativa al club Independiente, a la Comuna, a todos los que colaboran; a las instituciones por hacer posible una fiesta de estas características y agradecerles el trabajo y el esfuerzo de todos los días para poder producir, para poder crecer, para que la rueda de la economía no se detenga y que podamos seguir avanzando. Gracias al trabajo de ustedes, Santa Fe tiene futuro”, subrayó.

PRESENTES

En la fiesta, además del gobernador Lifschitz y del presidente comunal Sánchez, también estuvieron la presidenta del club Independiente, Paola Sudano; el senador nacional Omar Perotti; el senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; y el diputado provincial Omar Martínez. Vale mencionar que la joven atalivense Constanza Allovero fue elegida como la Reina de la edición 2017.

La Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal en Ataliva surgió en 1986 como una forma de rendir homenaje a los antepasados de origen piamontés que llegaron a estas tierras y continuaron a través de los años, con las costumbres de elaborar los embutidos como verdaderos artesanos. Fue declarada de Interés Provincial en 1988, por decreto N° 5100 e incorporada al calendario de la Dirección General de Turismo de Santa Fe. Esta edición tuvo la apertura de Domingo Abel Bongianino y la conducción de Mari Barberán, Nadia Páez y de Pablo Urso.

Recordemos que en octubre de 2015, según decreto N° 310, fue declarada Fiesta Nacional por el Ministerio de Turismo de la Nación.

Fuente: La Opinión de Rafaela