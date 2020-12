Llegan las fiestas: COE San Francisco intensifica testeos

Se termina el 2020, pero no la pandemia. Y se vienen unas fiestas de fin de año que seguramente serán atípicas en cuanto a los cuidados que habrá que mantener para evitar el contagio de coronavirus, lo que fue una constante en todo este año. Para disminuir los riesgos en las celebraciones familiares, en San Francisco el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) intensificará los testeos desde hoy viernes tanto a personas que presenten síntomas como a quienes no tengan ninguno ni tampoco hayan tenido contactos con casos positivos.

Los mismos podrán hacerse todos los días en horario de 8 a 12 en el polideportivo de Hermanos Maristas (frente al Parque Cincuentenario, sobre calle Ramón Cárcano). Son gratuitos y hay que presentarse con DNI.

A estos se les suman los que se hacen en la Asistencia Pública, de lunes a sábados en horario de 8 a 10 (ya no se hacen desde arriba del auto, como anteriormente). También con DNI y por orden de llegada.

A las personas que no tengan síntomas ni hayan tenido contacto con casos positivos se les va a hacer el test rápido serológico. En caso de dar positivo, se les hará una prueba PCR (hisopado) que luego se envía a Córdoba para tener el resultado que confirme si existe la infección por coronavirus.

En el caso de quienes sí presenten síntomas, se les efectuará el test rápido de antígenos.

La prueba de PCR también se indica en casos de personas en grupos de riesgo y que presenten síntomas.

Bajar riesgos

El objetivo que buscan desde el COE es disminuir la posibilidad de contagios en las reuniones familiares de fin de año y dar mayor seguridad a los participantes. Por eso, el director del Hospital Iturraspe, Valentín Vicente, pidió que quienes vayan a hacerse las pruebas lo hagan con tiempo suficiente, para evitar aglomeraciones y también porque en caso de necesitar la prueba PCR la misma tiene una demora de unas 48 horas.

De todos modos, Vicente hizo hincapié en los cuidados que deben tenerse, más allá de realizarse las pruebas. “Sugerimos y pedimos que no sean reuniones de mucha cantidad de personas, al aire libre, con distanciamiento, teniendo alcohol en gel. Y que cualquier persona que esté con síntomas, que no participe de la reunión. En lo posible, que no participen adultos mayores, hay que preservarlos. Y si tienen que estar, lo más preservados del resto que se pueda”, resumió Vicente, también coordinador del COE Regional 3 (San Francisco).

El funcionario agregó que en lo posible las reuniones sean de un solo grupo familiar.

Recomendaciones de la Provincia

El Gobierno de Córdoba reiteró recomendaciones para llevar a cabo las celebraciones de fin de año con el menor riesgo posible. Desde el Ministerio de Salud enfatizaron que en este nuevo escenario por la pandemia se debe convivir con responsabilidad y compromiso social.

En primer lugar, se ratifica la importancia de realizar burbujas sociales al generar encuentros; es decir, hacer encuentros con las mismas personas o grupos reducidos de personas. Se aconseja que las reuniones sean con vínculos cercanos, evitando juntarse con más de un grupo en un mismo día integrado por 10 de familiares como máximo.

En segundo lugar, es importante mantener las medidas de prevención habituales. El uso adecuado del barbijo, la cantidad de personas en un encuentro, la consideración de los aerosoles al hablar, la ventilación del ambiente y el tiempo de exposición. Se suma a estas recomendaciones la de evitar abrazos y expresiones que impliquen contacto físico cercano.

Se sugiere se opte por una vivienda que cuente con un espacio abierto, ya sea patio, terraza, veredas y frentes del hogar. En caso de no contar con ello y realizarlo en espacios internos, asegurar el recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas -en lados opuestos- que produzcan circulación cruzada del aire, con diferencia de temperatura interior-exterior para generar corriente.

En tercer lugar, se recomienda no realizar encuentros en el domicilio de una persona con alguna condición de riesgo para Covid-19.

Se puede optar por comidas fáciles de consumir, por ejemplo, copetín, picadas saludables y seguras y modalidades de reunión que evitan que las personas estén sentadas largos períodos en una misma mesa.

Al momento de comer, mantener distancias físicas: está comprobado que en estas ocasiones es cuando más suceden los contagios, por lo que es clave aprovechar espacios para distanciarse.

Por último, es importante que aquellas personas que estén a la espera del resultado del test, que presenten cualquier síntoma compatible con esta enfermedad o hayan estado en contacto en los últimos días con personas que los presentan, eviten este tipo de reuniones.

