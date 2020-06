Por los casos positivos en Ceres, en Sunchales aislaron a 3 trabajadores ceresinos de Sancor

El caso positivo de Covid -19 en Ceres modificó los protocolos de actuación con respecto a las personas que hayan estado en ese lugar y en contacto con vecinos. Es así que tres empleados de SanCor CUL, oriundos de aquella localidad del norte santafesino, hoy fueron aislados por prevención.

Por estas horas el Comité de Emergencia de Sunchales define de que manera aislar de manera preventiva a dos empleados de la cooperativa láctea ya que uno de ellos estuvo de visita en la ciudad de Ceres durante el fin de semana. Se trata de dos masculinos con un estrecho vínculo familiar entre sí y una tercera persona.

Hace tiempo que trabajan en Sunchales y no tenían demasiado contacto con su ciudad de origen, pero uno de ellos al viajar de visita, cambió la situación. Es pertinente aclarar que no tuvieron contacto directo ni nexo epidemiológico con la persona que dio el positivo, no obstante por protocolo fueron retirados de su lugar de trabajo durante la tarde de hoy.

Todos se encuentran en perfecto estado de salud y no presentaron ningún tipo de síntomas. «Es la medida que se toma con cualquier persona que haya estado en zona con casos positivos» indicaron a este medio, aclararon fuentes confiables.

NOTA DE SERGIO NARI ENVIADA A CERESCIUDAD.COM:

“Hola Martin soy Sergio Nari y trabajamos en Sancor Sunchales. Solo para hacer un comentario y las consecuencias que nos trae esta pandemia y a Ceres en particular. Nos acaban de sacar de planta a 3 muchachos de Ceres que trabajamos como comente en planta Sunchales y nos mandan a cuarentena y sin podernos ir a Ceres, encima con las consecuencia economicas que eso nos perjudica, inclusive a mi hijo que vive conmigo en esta cuidad, siendo que hace mas de un mes que no visita Ceres y a todos sus seres queridos. Por eso que hay que tomar total dimension de la responsabilidad que nos aqueja saliendo de nuestro Ceres, y el daño a muchos como a mi persona nos provoca. Sin mas un abrazo y un saludo a todos en mi Ceres querido que mas alla de los 15 dias que me tengo que aislar, quien sabe cuando voy a poder volver a mi cuidad sin q me perjudique en mi trabajo y ver de que manera poder alcanzarle a mi flia la plata para su subsistencia. Gracias”

Otras sospechas en Sunchales

La información que habia trascendido hasta el momento daba cuenta de lo que sería sospecha por nexo epidemiológico ya que una persona oriunda de Ceres, se encuentra internada desde hace unos días en Terapia Intensiva en un centro de salud de la ciudad y cuenta con familiares directos que recientemente estuvieron de visita. Precisamente una de estas personas, trabaja en el hospital ceresino, sitio en donde se encuentra alojado el caso positivo de coronavirus que se confirmó en el día de ayer.

Por ese motivo se decidió hisopar a la paciente, resultando negativo al igual que otro caso sospechoso en el mismo nosocomio.