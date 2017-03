Los resultados de la evaluación Aprender: “Son muy malos” Reviewed by Momizat on Mar 21 . El presidente Mauricio Macri dijo que siete de cada diez chicos que termina el secundario "no tienen los conocimientos básicos de Matemática", en tanto que "la El presidente Mauricio Macri dijo que siete de cada diez chicos que termina el secundario "no tienen los conocimientos básicos de Matemática", en tanto que "la Rating: 0