Mario Saenz, Presidente de Agrupación Serrana de Bomberos en TDN sobre los incendios forestales en Córdoba

Hoy en contacto TDN, Canal 10, junto a Mario Saenz, Presidente de Agrupación Serrana de BBVV de la provincia de Córdoba.

Sáenz sostuvo que “la lluvia trajo alivia estos días para las zona serrana pero lo que se vivió en estos meses fue muy fuerte, el fuego arrasó con todo a su paso y el trabajo de miles de bomberos fue increíble; todos juntos en combate los bomberos, el apoyo aéreo de seis aviones hidrantes, los brigadistas; “Gracias al gobierno de Córdoba, a Nación, y a los voluntarios y personas individuales que siempre están, los recursos no nos faltaron nunca”, indicó el presidente de la Agrupación Serrana de Córdoba.

Agregando “en córdoba hacía más de cinco meses que no llovía y los milimetrajes no fueron abundantes”, y continuó: “El tema es que son todas zona de sierras y montes nativos que hacían más de diez años que no se quemaba y es una zona de mucho combustible donde se dieron muchas condiciones desfavorables. la mayoría se inició por las condiciones climáticas, donde hay días de 35 grados de temperatura y ráfagas de viento de más donde y de 80 km…”.-

“Agradecemos a los Bomberos de Brinkmann y de todas las provincias que colaboraron en el combate contra el fuego, sabemos el esfuerzo de todos; la Agrupación Serrana de BBVV de la provincia de Córdoba cuenta con 24 cuarteles adheridos”.-

Hizo referencia al anuncio de esta semana del Gobernador Schiaretti. “El Gobierno de Córdoba invertirá 143 millones de pesos en equipamiento para Bomberos Voluntarios, y la incorporación de 1500 nuevos equipos individuales para los Bomberos que trabajaron intensamente en la lucha contra el fuego que se dieron en diversos puntos de la provincia”.–

Los elementos que se utilizan para controlar el fuego sufrieron desgaste y en algunos casos requieren cambio total, por esta razón el Gobierno de la Provincia dispuso una inversión histórica de 143 millones de pesos, que comprende indumentaria y calzado ignífugo de última generación, como así también insumos especiales que se han visto sumamente deterioradas.

El equipamiento, está compuesto por borcegos ignífugos, cascos, guantes, camisetas, camisas y pantalones, mochilas, linternas, pecheras para portar linternas/handys, mangueras, entre otros, y será adquirido bajo normas internacionales (americanas y europeas) certificadas para Brigadistas Forestales.

Asimismo, será distribuido entre todos los cuarteles y destacamentos de nuestra provincia que hayan participado en el combate de estos incendios forestales, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil dependiente del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Provincia de Córdoba y participarán activamente del proceso la Federación de Bomberos Voluntarios y la Federación Agrupación Serrana de Bomberos Voluntarios de nuestra provincia.

