Molino Boero Morteros, empleados tomaron la planta

Lucas Zurita, Secretario General UOMA Morteros explicó que “nos convocamos algunos compañeros de trabajo frente la empresa analizando las alternativas a seguir, estamos esperando que Ministerio de Trabajo resuelva al respecto”.

“Herramientas nos quedan pocas, una de ellas es tomar el Molino para que no produzca”, indicó el Secretario General. Son 16 empleados que se encuentran luchando por sus derechos. No dejarán ingresar camiones con materia prima a la empresa. Recordemos que hace desde el mes de marzo que trabajadores no cobran sus haberes. “El Molino funciona con nosotros o no funciona” cerró Zurita. Audio Lucas Zurita-