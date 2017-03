En Morteros, anoche fue inaugurado el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Se desarrolló en el patio del Centro Cultural y contó con la presencia de autoridades municipales, representantes de instituciones y público general.

El intendente en su discurso anual repasó lo realizado en cada una de las áreas y ratificó el rumbo para el 2017.

Discurso completo enviado por el Municipio de Morteros:

“La gente votó un cambio… el país votó un cambio… Y lo primero que quiero compartir con Uds. es el convencimiento de que acá, en nuestra ciudad, hubo y hay un notable cambio: un grupo de personas comunes, como cada uno de Uds., que me enorgullece liderar, nos propusimos como desafío que se vuelva a creer en los políticos y ver a la política como una herramienta maravillosa para poder hacer cosas buenas por la gente y por el lugar donde vivimos. Dijimos que se podía hacer de otra manera y lo estamos haciendo: la política y la función pública como servicio y no como beneficio…. No hemos regalado ni dado dádivas en campaña… tampoco lo hacemos desde el gobierno. Estamos en la vereda de enfrente del clientelismo, método que hay que desterrar de la política argentina ya que usa al hombre dándole algo material a cambio de su voluntad, de su apoyo político teniéndolo como rehén…. Respetamos y trabajamos para todos los vecinos por igual, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para estar al lado del sufriente, del desposeído, del postergado. Vinimos a hacerle frente a los problemas, le ponemos el cuerpo, damos la cara. Tampoco usamos la Municipalidad para beneficio propio, de un sector ni como botín para cumplir con compromisos políticos alimentando a un estado elefantiásico, superpoblado de personal sin importar su idoneidad en tanto y en cuanto sean amigos o partidarios. No tengo compromisos políticos, mi único compromiso con los morterenses fue, es y será trabajar por nuestra querida ciudad siendo creíbles, coherentes; diciendo y haciendo lo mismo, priorizando siempre el bienestar general…. Hoy 1 de marzo, al inaugurarse el período ordinario de sesiones del Concejo Deliberante, vengo a informar – a Uds., y a la comunidad toda – acerca del estado general del Municipio, lo hecho durante el ejercicio 2016 y los proyectos que tenemos para este año. A pesar de los problemas económicos y climáticos que nos aquejaron, hicimos mucho. Se tuvo que trabajar en la emergencia y sobre problemas estructurales, afrontando el desafío de resolver cuestiones de larga data en todas las áreas. Queda mucho por hacer pero los resultados de nuestro trabajo comienzan a verse. 3 El eje de nuestra gestión fue, es y será la EDUCACIÓN, porque sabemos que es la herramienta que genera un movimiento social ascendente, que brinda la posibilidad de salir de la pobreza; que la educación da libertad y capacidad de discernir entre derechos y obligaciones; porque un pueblo educado no será avasallado en sus derechos ni en sus ideas; porque la libertad permite la igualdad y, por ende, la justicia social. Por eso, repito, la EDUCACIÓN es el apoyo y el fundamento que atraviesa las acciones de todas las áreas del Municipio. Y no es casual que hayamos elegido el Centro Cultural Municipal para llevar a cabo este acto. Entendemos que la cultura es fundamental para el desarrollo del ser humano y es aquí desde donde se han generado nuestras acciones culturales y educativas, que fueron muchas y que se enmarcan en una política integral cuyo objetivo es afianzar nuestra identidad en su más amplio alcance, para generar sentido de pertenencia local, así como el orgullo de ser morterense, reconociendo nuestras raíces y nuestra historia. Para promover a los creadores locales se realizaron exposiciones, actos musicales y recreativos en plazas y parques, en los que los morterenses pudieron desarrollar su talento y trasmitirlo a la comunidad. En 2016 el Centro Cultural Municipal ofreció 30 talleres para niños, jóvenes y adultos en distintas áreas. Asistieron más de 600 alumnos, que participaron de diversos eventos e intervenciones culturales junto a instituciones, festejos escolares, y actividades realizadas desde el área. En el marco provincial y nacional se iniciaron gestiones y se crearon lazos de cooperación con distintas reparticiones gubernamentales, desde la firma de un convenio con el área de Cultura de la Ciudad de Córdoba y de la Villa Carlos Paz, hasta la participación en la creación de una Red de Gestión Cultural entre los municipios de toda la Provincia. Destaco que Morteros fue sede del Certamen de Nuevos Valores “Pre Cosquín 2017”, con lo que se abrió una puerta a los artistas locales y regionales para consagrarse a nivel nacional y que bailarines morterenses actuaron en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. Para este año, el área de Cultura tiene previsto un amplio, nutrido y variado programa de música y danzas, de diversos ritmos y en distintos espacios, con diferentes actores y distintos destinatarios, así como la puesta en marcha de nuevos cursos y talleres, atento a las necesidades e intereses de la comunidad. Como novedad, se está organizando un campeonato local de asadores y la realización de un circuito turístico histórico-educativo-social y cultural. La Secretaría de Educación y Familia tiene un amplio espectro de acción, por cuanto interviene y/o colabora en los Centros de Apoyo al Niño y la Familia, con las 4 instituciones educativas, con las personas con capacidades diferentes y con los que sufren violencia y adicciones Para resolver las cuestiones planteadas por los centros educativos y brindarles herramientas para afrontar los nuevos desafíos del espacio áulico, se conformó una “Mesa socioeducativa”, como espacio plural conformado por escuelas, municipios y organizaciones sociales. Se concretaron talleres de acompañamiento a los docentes de nivel primario así como actividades dirigidas a los estudiantes. Entre ellas, destaco el concurso de desarrollo de ideas “App Making Experience”, que se repetirá este año, porque todo lo relacionado con desarrollo de software es necesario en el ámbito laboral. Continuó brindándose apoyo escolar a niños de escuelas primarias en los centros vecinales Roca, Urquiza, Malvinas y Sucre, además de servirles la copa de leche y desarrollar actividades deportivas, con un apoyo más personalizado a niños con dificultades en el aprendizaje. Con el mismo criterio, en los tres Centros de Apoyo al Niño y la Familia se organizaron talleres para padres y familiares de los alumnos sobre “Relaciones interpersonales”. Por otra parte, se tramitaron 100 certificados de discapacidad y 87 pases libres por discapacidad; se acompañó, asesoró y contuvo a las personas con discapacidad y sus familias; se organizaron talleres para padres de personas con discapacidad, dictado por miembros de la Red Incluir de la ciudad de Córdoba, así como distintos eventos de concienciación e inclusión como “Hablemos de autismo”y “Día de la Discapacidad”. Destaco, además la elaboración de un proyecto sobre ACCESIBILIDAD URBANA, que fue presentado a la CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la integración de las personas con Discapacidad). Asimismo, la Oficina de violencia realizó acciones conjuntas con el Poder Judicial y la Policía, acompañó a las víctimas, proporcionó asistencia psico-socio educativa individual y grupal y, como medida de prevención y sensibilización de la población, realizó charlas sobre violencia de género en centros vecinales. Me han escuchado y me escucharán muchas veces decir que Morteros no puede ser amigable con las drogas. En lo que nos compete, desde la Dirección de Prevención y Asistencia Integral a la Comunidad estamos trabajando en prevención, mediante charlas informativas-educativas para concienciar acerca de los perjuicios del consumo de sustancias. Se apoya y se acompaña a las familias, con asistencia psicológica individual y grupal en situaciones de consumo problemático de 5 estupefacientes. Por otra parte, se colabora con las instituciones privadas y grupos de vecinos, iglesias y ONG que llevan a cabo tareas de recuperación. Este año prevemos continuar apoyando a la cooperativa de fabricación de ladrillos y al proyecto de instalación de una granja de recuperación. El apoyo a los centros educativos fue y seguirá siendo fundamental desde lo humano, pero sin olvidar lo relacionado a infraestructura, en un trabajo conjunto con la Secretaría de Obras, Servicios y Vivienda. En el transcurso de 2016 se realizaron tareas de mayor o menor magnitud en todos los establecimientos, tanto de nivel inicial, como primario y secundario. En la actualidad, en el marco del Programa provincial “Aurora”, se comenzó la construcción de 2 aulas en el IPEMYT 242 y 2 en la Escuela Domingo F. Sarmiento de Colonia Diez de Julio y en el transcurso de este año se empezará un aula en el Centro Educativo Bernardino Rivadavia y otra en el Dalmacio Vélez Sársfield. Estoy en condiciones de informar que en pocas semanas, luego de un intenso trabajo de restauración, saneamiento y adecuación, la Secretaría de Educación y Familia se trasladará al edificio que fuera de la Estación del ferrocarril, donde dispondrá de espacio físico acorde a sus necesidades. Así como es central la educación, una administración transparente y eficiente, y una economía saneada son fundamentales para desarrollar todas las áreas del Municipio. Por eso, desde el área económica, administramos con la finalidad de sincerar, ordenar, transparentar y eficientizar las finanzas domésticas, esto es mejorar los ingresos y disminuir los egresos. La acción principal desde el primer día de gobierno fue generar confianza en los vecinos, contribuyentes, proveedores y acreedores. Declaramos la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa de la Municipalidad por el término de un año, lo que nos permitió analizar el real estado de situación del Municipio y reprogramar pagos a proveedores con quienes se mantenía una abultada deuda de más de 12 meses. Con el celoso cuidado de los fondos públicos, con la convicción de que la política es servicio y no beneficio, y porque gran cantidad de vecinos se acercaron a pagar sus obligaciones, hoy podemos afirmar que hemos recuperado el crédito, se canceló más del 90% de la deuda recibida de proveedores, se les está pagando, en la actualidad, en un plazo promedio de 60 días y no fue necesario renovar la emergencia. Se logró incrementar la recaudación. Concretamente, el 72% de los ciudadanos abonaron la contribución que incide sobre los inmuebles y se recaudaron, en 2016, $ 9.939.620,20, un 38,6% más que en 2015. En lo que refiere a Impuesto a los 6 automotores en el último año ingresaron $ 11.170.474,62, un 38,44 % más respecto de 2015, con un 77% de cumplimiento de parte de los contribuyentes. En cuanto a la Tasa por Comercio e Industria los ingresos fueron de $ 16.910.778,30, con un incremento de 46,17% respecto de 2015. Además, se otorgaron casi 1.000 planes de pago, con lo que se recaudaron $ 2.500.000.= Las medidas del área económica (intimaciones, seguimiento de deudas, planes de pago) fueron tomadas con un estricto espíritu de equidad y de justicia, para que los obligados paguen los tributos que les correspondan y se amplíe la base contributiva, contemplando los casos de familias en situaciones socio-económicas especiales, mediante el análisis de la Secretaría de Desarrollo Social. Con relación a los gastos, en 2016 se registró un incremento del 26,96%, es decir 12 puntos inferior a la inflación anual. Esto se logró gracias a un severo control de las compras, buscando el mejor precio en cada caso, e instrumentando el “Compre local” para beneficiar de manera directa a los comerciantes de Morteros. Dentro de los egresos, debo señalar que el rubro que más aumentó fue el de Personal, con un 57 % más respeto del año anterior. Esto fue consecuencia del “blanqueo” de los salarios –que benefició tanto al empleado activo como a los jubilados -, de que ningún empleado municipal cobra por debajo del salario mínimo vital y móvil, de que se entregó la indumentaria de trabajo correspondiente a todas las áreas, de que se mejoraron las condiciones reales del ámbito laboral, tanto en lo concerniente a mobiliario y equipos como en elementos de protección y seguridad y de que se capacitó al personal, todas medidas que tienden a dignificar al empleado municipal. Decía que hemos recuperado el crédito y la confianza. Así, calificamos y logramos que el Banco Santander y el Banco Ciudad de Buenos Aires nos otorgaran préstamos de $ 5.000.000.= cada uno, a tasas y plazos razonables, con los que incorporamos e incorporaremos máquinas esenciales para mejorar la prestación de los servicios. Permítame, Señor Presidente, un párrafo para agradecer sinceramente a todos – comerciantes, proveedores, productores, industriales, vecinos, mutuales de la ciudad y Cooperativa de Servicios Públicos – por el esfuerzo, por acompañarnos, por poner el hombro para sobrellevar un año muy duro para todos los morterenses. Es entre todos, trabajando juntos que lograremos el progreso de la comunidad. Y quiero también hacerles un pedido, o un llamado a la reflexión. Si bien el pagar los tributos da derechos, todos tenemos algo más para darle a la sociedad, al lugar donde vivimos con nuestra familia, trabajamos y tenemos nuestros amigos. El pagar las tasas no nos da derecho a infringir las leyes, a transitar a alta velocidad por las 7 calles de tierra, a circular en moto sin casco o con escape no reglamentario, a producir ruidos molestos, a no mantener limpios nuestros terrenos baldíos, a no cortar el césped, a abandonar perros en la calle; tampoco nos da derecho a tener animales (caballos, vacas, cerdos) sueltos en la vía pública… Los insto a reconocer que en toda sociedad organizada hay derechos, pero también deberes: respeto por el prójimo, solidaridad con los vecinos, tolerancia, generosidad, compromiso. Entre todos, repito, lograremos construir una sociedad mejor. El cambio está en cada uno. En cuanto a los proyectos, en 2017 la Secretaría de Economía y Finanzas seguirá trabajando para mejorar la eficiencia, tanto en los ingresos – controlando las declaraciones de los comercios por ejemplo -, como en los egresos -con un estricto control de gastos. Esto permitirá realizar inversiones en maquinarias nuevas, y disminuir los costos en reparaciones. Por otra parte, para facilitar las gestiones de los vecinos, se está trabajando con bancos y redes de pago para permitir se salden las deudas con tarjetas o por débito automático y, por otra parte, se va a implementar el sistema para que cada contribuyente, desde el sitio web del Municipio, imprima sus cedulones, verifique su estado de deuda, etc. En lo que respecta al área salud, con sede en el Hospital Municipal Dr. José Sauret, se trabajó desde la prevención y desde la asistencia. Para prevenir enfermedades, el objetivo fue y es EDUCAR PARA LA SALUD. Para ello, se relevaron las condiciones de seguridad e higiene de las Guarderías Municipales, del Hogar de Día y de los establecimientos escolares rurales, y se confeccionaron fichas médicas de los alumnos, adultos mayores y familiares. Se llevaron a cabo campañas de prevención en diabetes, HTA y enfermedades de trasmisión sexual, así como charlas y talleres sobre prevención en salud. Para mejorar la asistencia, el objetivo fue y sigue siendo acercar la salud a los vecinos. Para ello, se creó el CAPS – Centro de Asistencia Primaria en Salud – en el Centro Vecinal Jorge Newbery, donde se prestan servicios de enfermería, pediatría y clínica médica y se apoyó al área de salud de Club Sportivo San Jorge. Este año, se prevé la municipalización de este CAPS y la creación de otro, en jurisdicción del Centro Vecinal Islas Malvinas. En la sede del Hospital, se instrumentó la Revista de Sala, se incorporaron servicios de oftalmología y urología, se comenzó con guardias activas en pediatría y ginecología, se sumaron 3 enfermeras por concurso a la planta del municipio y 3 alumnos de la Escuela de enfermería de Brinkmann con becas rentadas. Para 8 optimizar los servicios, estamos gestionando la cesión de una ambulancia por parte de la Provincia. Es necesario resaltar que durante el Alerta Sanitario se vacunaron contra la hepatitis A a todos los alumnos de los colegios secundarios (aplicándose 1.500 dosis); se realizó una vacunación masiva de gripe A en los Centros de Emergencias y se hizo prevención contra la leptopirosis con entrega de la medicación correspondiente a los sectores vulnerables. Como resultado de estas acciones podemos afirmar que en Morteros no hubo casos de ninguna de estas enfermedades. Una acción que merece destacarse es la inauguración de la Sala de Situación de Salud, en el marco del Programa Nacional de Municipios Saludables, al que Morteros adhirió por Ordenanza. Esta sala dispone de información acerca de los problemas de salud local y, en ese contexto, se decidió priorizar los de “embarazo adolescente” y “enfermedades de transmisión sexual”. Es objetivo de nuestra administración acreditar como “Municipio responsable en salud”. El deporte es salud y educación; genera beneficios tanto físicos como mentales. Desde esta Administración promovimos y seguiremos promoviendo la práctica de diferentes deportes, tanto los tradicionales y grupales como los individuales. En 2016, además de apoyar las actividades llevadas a cabo por las instituciones de la ciudad, se crearon programas propios, como el “Morteros se mueve”; se organizaron torneos en varias disciplinas y adherimos al programa provincial “Deporte Educativo” en Básquetbol, Karate y Golf. Se realizaron actividades deportivas y recreativas con los niños de los Centros de Apoyo al Niño y la Familia, los Centros de Apoyo Escolar y asistentes al Hogar de Día “Adela Sartori”. Además, se reconoció a los deportistas locales que lograron triunfos destacados, por los valores, tanto personales como sociales, que conlleva el deporte: esfuerzo, disciplina, habilidad, competitividad, respeto, espíritu de grupo. Muy exitoso fue el Programa “Becas para Escuelas de Verano”, desarrollado en Tiro Federal y Deportivo Morteros y en Asociación Deportiva 9 de Julio, que benefició a 350 niños. Destaco, por otra parte, la reorganización del fútbol de los barrios infantil y de mayores, luego de un trabajo consensuado con los clubes, la Asociación Morterense de fútbol y la Asociación de árbitros, y el relanzamiento de los “Amijugando”, competencia que propicia la integración interescolar de los niños. 9 Este año, prevemos aumentar las disciplinas en el marco del programa Deporte Educativo y seguir con los mismos objetivos. En lo que respecta al área Desarrollo Social, la prioridad fue el HOMBRE en su integridad, y el objetivo fue mejorar la calidad de vida de las familias vulnerables de nuestra comunidad, capacitándolas e impulsándolas a un desarrollo integral a través de políticas sociales y de empleo claras y superando las viejas prácticas del asistencialismo político. El 11 de diciembre de 2015, al asumir, dije iba a escuchar, que iba a estar cerca de la gente, que gobernaríamos en la calle: estamos cumpliendo. Previo evaluación de la situación, se otorgaron ayudas sociales, se entregaron bolsones de alimentos, leche y harina, cochones y frazadas, y se solucionaron problemas habitacionales a 28 familias. En conjunto con la Provincia se entregaron tarjetas sociales, planes Vida Digna a 39 familias y leches correspondientes al Programa Más Leche Más Proteínas a niños de 0 a 11 años. Además, 32 familias recibieron ayuda económica de la Provincia, a través de un relevamiento de sus equipos técnicos, luego de las inundaciones de abril y otras 107 obtuvieron subsidios provinciales en enero de este año, por el mismo motivo. Con relación al tránsito, se ha trabajado mucho desde el área Inspectoría, con operativos propios y en forma conjunta con la Policía. El objetivo sigue siendo EDUCAR, para mejorar el tránsito, para evitar accidentes, para concienciar acerca de las reglas de tránsito, especialmente respecto de las motocicletas. Para ello, se concretaron charlas y talleres con alumnos de nivel secundario y por los medios. Y se ha mejorado. Ha aumentado el uso de casco, disminuyeron las motos con escapes no reglamentarios, se labraron, entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre de 2016, 3.979 actas de infracción, las que fueron abonadas en su totalidad y hubo que proceder al secuestro de motos, existiendo en la actualidad más de 20, en la sede de Inspectoría. En poco tiempo enviaremos a vuestro Cuerpo, un proyecto de Ordenanza que nos autorice a vender los vehículos secuestrados no retirados de Inspectoría. 10 Una prueba de este mejoramiento es la disminución del número de accidentes viales. Según las estadísticas del Hospital Dr. José Sauret en 2016 se registraron 116 siniestros, un 18,3 % menos que en 2015. Para mejorar los servicios, se incorporaron 6 bicicletas y 3 motocicletas al servicio de vigías de seguridad urbanos y se recuperó un vehículo utilitario municipal. Este año seguiremos trabajando en educación, concienciación, control y sanción. Porque queremos vivir en una ciudad tranquila y segura, es un objetivo central la seguridad. Sabiendo que no es atribución ni responsabilidad directa del Municipio, desde el primer día de nuestro mandato tuvimos claro nuestro rol de acompañamiento a la Policía de la Provincia, con acciones que ayuden a prevenir y a combatir el delito. Mantuvimos reuniones con el Comisario, la Juez y el Fiscal locales y con el Ministro de Gobierno y Seguridad y el Secretario de Seguridad provinciales, poniéndonos a disposición para acompañarlos en la cada vez más difícil tarea de brindar seguridad a la gente. En aquella oportunidad le solicitamos móviles, personal, equipamiento y planteamos la necesidad de instalación de una posta de gendarmería, entendiendo que Morteros se encuentra en un punto trifinio con las Provincias de Santa Fe y Santiago del Estero y que la Ruta Pcial Nº 1 es una vía de ingreso a nuestra provincia desde el norte argentino. Resultado de nuestras gestiones, se incorporaron 4 agentes a la Comisaría local, un vehículo usado para patrulla rural y recientemente una camioneta doble cabina 0 Km. Como consecuencia de la ola de delitos ocurrida en junio de 2016 (40 robos en 23 días) encabezamos una convocatoria que puso frente a frente a los responsables de la seguridad y la justicia con los vecinos en Club San Jorge, en una asamblea popular como pocas veces hubo en Morteros, luego de la cual hubo acciones concretas que mejoraron la situación que estábamos viviendo. Para contribuir a la seguridad urbana, reorganizamos la Comisión de Seguridad Ciudadana y el cuerpo de vigías trabaja en forma coordinada con la Policía. Estamos gestionando la cesión de 2 automóviles Clío para la vigilancia urbana y la instalación de cámaras de seguridad. Al respecto, estamos trabajando con la Cooperativa de Servicios Públicos local para la asistencia técnica y la utilización de la fibra óptica en el sistema de videocámaras. Seguiremos insistiendo en el pedido de la posta de gendarmería. 11 Quiero destacar lo trascendente de la labor realizada por la Secretaría Legal, hoy Asesoría Letrada, indispensable para desempeñar una buena gestión. Trabajo silencioso, invisible, respecto de otras secretarías pero que quiero reconocer. Allí se gestan decretos, resoluciones, ordenanzas, contratos, convenios, y se analizan legalmente todos los actos administrativos y de gobierno con el claro y firme objetivo de resolver conflictos, pleitos y distintas situaciones legales, siempre en el marco de la ley, favoreciendo y defendiendo los intereses de la municipalidad, o sea de todos los morterenses y vecinos de las colonias. En este ámbito, se creó la Oficina de atención al contribuyente, la cual ha gestionado escrituras de planes de vivienda municipales, se ocupó de la regularización de boletos de compra-venta de lotes vendidos y atiende consultas de todo tipo concernientes a la relación entre contribuyente y Municipio. Respecto del personal, cumpliendo con nuestra propuesta de campaña, los empleados que pasaron a planta permanente lo hicieron por concurso. Además, también se pasó a planta permanente a 5 agentes con discapacidad, haciendo realidad la integración, la inclusión y la igualdad de oportunidades. El trabajo en equipo y el respeto mutuo fue y debe ser una característica de esta gestión. Quienes se desempeñan en la Municipalidad no son empleados del Intendente sino del pueblo y, como tales, tienen derechos y deben cumplir con sus obligaciones. Nos parece fundamental la capacitación permanente y por ello implementamos programas y becas para que terminen sus estudios primarios y secundarios y realicen cursos de capacitación. De nuestra parte, nos esforzamos para cumplir con sus derechos, comenzando con salario digno, ropa adecuada y elementos de protección. Durante 2016, se regularizaron las vacaciones del personal, se incorporó un médico para el control de las inasistencias y un Ingeniero en Higiene y Seguridad. A los agentes jornalizados se los recategorizó y comenzaron a gozar de vacaciones anuales. Debo destacar que siempre estuvimos abiertos al diálogo, lo que permitió una buena relación con los gremios. Estoy convencido que, después de un año de tarea conjunta, logramos establecer una relación de confianza y trasmitirles nuestros objetivos. Permítame, señor Presidente, aprovechar esta instancia para reconocer el esfuerzo que realizan cada 12 día y pedirles que redoblen las energías porque de ellos depende que la ciudad esté limpia, ordenada y se presten los servicios en todas las áreas, tanto administrativas como de ejecución. Entendiendo el valor de las actividades agropecuarias e industriales, con la certeza de que son el motor de nuestra economía y que, si le va bien a este sector nos va bien a todos, desarrollamos en forma permanente acciones en su favor. Se realizaron reuniones con Cooperativas, productores, autoridades municipales y comunales de la región junto a funcionarios provinciales y nacionales en varias oportunidades para apoyar al sector lácteo y el precio de la leche, y para buscar soluciones en momentos de las inundaciones. Destacamos el encuentro realizado en Buenos Aires, encabezando una comitiva de autoridades regionales, en las que solicitamos acciones definitivas y de fondo para dar solución a la situación crítica y recurrente de las inundaciones. Se trabajó en conjunto con los consorcios camineros y canalero; gestionamos y logramos material –ripio y piedra- para reparar caminos rurales, en acción conjunta entre productores, personal de la Dirección Provincial de Vialidad y Municipio. Además, obtuvimos de la Provincia maquinaria de gran porte para el dragado y refuncionalización de los canales urbanos y rurales para el mejor escurrimiento de las aguas. La Secretaría de Comercio, Industria, Lechería y Ambiente tiene a su cargo la gestión del Nuevo Parque Industrial. Al respecto, después de una tarea de reorganización y reactivación, nos reunimos periódicamente con los propietarios, comenzamos los trámites para confeccionar las escrituras de venta correspondientes, las cuales prevemos entregar en los próximos meses y se consensuaron las prioridades en las obras de intramuros. Se construyó la garita de ingreso, y están avanzadas las gestiones para lograr financiamiento para la ejecución del cerco perimetral y cordón cuneta y ripio para mejorar el ingreso al predio. Por otra parte, se realizaron contactos con los propietarios de los inmuebles linderos, a los fines de adquirirlos para ampliar dicho Parque. Desde la Dirección de Ambiente las acciones ejecutadas se basaron en dos ejes: gestión y educación ambiental. En materia de gestión se puede citar que se forestaron con especies nativas espacios públicos, se colocaron contenedores para basura y cartelería en espacios verdes, se realizó un convenio con veterinarios para castraciones sociales y se 13 concretó una encuesta sobre percepción ambiental en Morteros, en formato papel y digital desde la web de la Municipalidad. Destaco la Campaña “A Limpiar Morteros” que incluye recolección de papel, pilas, tapitas y RAEES (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y la compactación de plásticos, que continuaremos este año con la participación de los centros educativos, y el Programa “Desembolsate”, que representa un cambio de hábitos de la ciudadanía. Respecto de los residuos, se trabajó en el basural, se hicieron fosas y se procedió al enterramiento. Pero sabemos que no es la solución definitiva. Este año prevemos comenzar con la clasificación y recolección diferenciada, empezando en un barrio como prueba piloto para ir progresivamente avanzando en toda la ciudad. Ello permitirá vender una parte de lo recolectado, con lo que disminuirá lo que se lleve al basural. Complementariamente, hemos participado activamente, desde el EREMNEC, en las gestiones para habilitar el vertedero regional, proyecto iniciado hace más de 10 años y que beneficiará a toda la región, pero que aún no se concretó. En lo que respecta la Educación ambiental, se realizó un video educativo sobre laguna Mar Chiquita, el que se entregó a todas las escuelas del medio, y se ejecutaron diversas actividades de concienciación para la conservación, que continuarán y se profundizarán en el año en curso. Desde la Oficina de empleo, además de las gestiones de nexo entre quienes buscan trabajo y los posibles empleadores, se organizó un microempredimiento para la confección de bolsas de friselina, constituido por un grupo de mujeres, jefas de hogar, desocupadas y se llevó a cabo una importante tarea educativa. En efecto, se dictaron cursos de formación y oficios (electricidad trifásica, mantenimiento de moto – vehículos I y II, mandatario del automotor, ebanistería, albañilería (con certificación oficial de UOCRA y Ministerio de Trabajo), gestión de microemprendimiento, gestión de ventas, cocina profesional y electricidad domiciliaria). Por otra parte, se encuentran vigentes varios programas provinciales de diverso alcance, entre ellos: “JMyMT” (Programa Jóvenes más y mejor trabajo), “Creciendo juntos” (Créditos blandos para emprendedores locales), “Programa Primer Paso” y “Primer Paso Aprendiz”, “Programa Por Mí” (de asesoramiento y gestión para mujeres y empresas) y “SCyE” (Seguro de capacitación y empleo) destinado a grupos vulnerables de la población. 14 Dejé para el final, el informe correspondiente a Obras, servicios públicos y vivienda, por tratarse del área más visible de la acción del Municipio. Nuestro objetivo es estar mejor cada año, con menos problemas; sabiendo que algunas cuestiones no se puede solucionar de la noche a la mañana. La prioridad fueron los DESAGÜES PLUVIALES, ante la inminencia de las lluvias. Así, se realizó la apertura, reentubado y reconstrucción de cordón cuneta en canal Laffitte, el dragado y reapertura del canal Brasil (este y oeste), el dragado en los canales: Falucho, Alvear, Alem (entre Bv. Eva Perón y Bv. Brasil), Alberdi, Soler (entre Sucre y canal Morteros y frente a Frigorífico Morteros), Eva Perón (desde Soler hasta Cementerio Oeste) y el mantenimiento de las bocas de tormenta y desbarradores. Tenemos la certeza de que los trabajos realizados hasta hoy mejoraron el escurrimiento del agua, ya que han soportado 1.250 mm en 216 y 440 mm en 23 días, entre el 23 de diciembre y el 15 de enero de este año. Si bien los vecinos tuvieron complicaciones para salir y llegar a sus domicilios a causa del barro, no hubo que habilitar un Centro de Evacuados, no se hicieron cortes de energía eléctrica preventivos y no ingresó agua a las casas desde la calle, aunque sí, en algunas rebalsaron las napas freáticas. Actualmente se está trabajando en el canal mayor hacia Mar Chiquita, con maquinarias gestionadas en la Provincia, con el objetivo de dragar y refuncionalizar los 18 km de canal, tarea que no se realizaba desde hace más de 10 años. Esta obra, más otros realizados en el sector rural ayudan a mejorar la situación en las áreas urbana y rural más castigadas. Un tema especial es el comportamiento de la napa freática, que aún hoy se encuentra a nivel de la superficie en muchos lugares de la ciudad, generando importantes daños en patios, pozos ciegos y en las calles. Hace 40 días se ejecutaron perforaciones en 15 lugares, para estudiar la forma de mejorar esta situación Respecto de los DESAGÜES CLOACALES, se repararon y refuncionalizaron tableros y bombas existentes en la Estación de bombeo Nº 1, se adquirieron 2 bombas nuevas para las cada una de las Estaciones de bombeo y un desobstructor y se ejecutó la obra en calle Marconi con conexión al Hospital Dr. José Sauret. Se ejecutaron: * reparaciones y reordenamiento del parque automotor del Corralón Municipal, 15 * arreglos en varios edificios públicos (Museo, Centro Cultural, Centro de Apoyo Rayito de Sol, Hospital Dr. José Sauret, Paso Estación Cultura), *reparaciones de calzada y colocación de alcantarillas en intersección de varias calles * refacción y puesta en funcionamiento de bombas en los lagos: sur, norte y Alvarado, * arreglos en las plazas de la ciudad en el marco del Programa de Revitalización de Plazas y * reparaciones edilicias en IPEMyT 286, IPEMyT 242, Escuelas Bernardino Rivadavia, Alberto In´ Aebnit, Dr.Eduardo Pio Carrillo y escuelas Rurales. Asimismo, iniciamos un plan de Bacheo Urbano, que persigue el objetivo de reparar las calles de la ciudad. Es necesario recordar que las contingencias climáticas y económicas no permitieron trabajar de manera continua en los caminos de tierra, ripio y arenados, por lo que se resolvió solo parcialmente la transitabilidad de las calles. Otra obra de infraestructura básica fundamental que comenzaremos a ejecutar este año es el pavimento solidario, para dotar de cordón cuneta y ripio a 169 cuadras. Continuaremos con el bacheo y mejoraremos los ripios existentes. Con todo esto, mejoraremos la red vial de la ciudad. Para facilitar el acceso a los sectores más alejados, pronto se pondrá en marcha el Proyecto Veredas solidarias, con la participación de los centros vecinales. La municipalidad proveerá los materiales y la dirección técnica, y los vecinos ejecutarán la mano de obra. Los Centros Vecinales definirán las prioridades. Durante 2016 se trabajó intensamente en un proyecto de desagües cloacales, con el gobierno nacional, a partir del otro convenio celebrado en el marco de la celebración de los 125 años de Morteros. Es nuestro deseo poder comenzar, este año, la construcción de dicha obra para el 49% de las casas de Morteros que aún no tienen cloacas. En lo que respecta el equipamiento: * para mejorar la limpieza de las calles, incorporamos una barredora 0 km y se recuperó la existente, que se encontraba muy deteriorada. 16 * Se adquirió un camión compactador de 21 toneladas y se reparó otro, con lo que nos permitió tener una recolección de residuos domiciliarios en tiempo y forma. * Compramos una pala frontal y una pala frontal con retroexcavadora, las cuales se utilizan en múltiples tareas. Sabemos lo que significa en la vida de una familia tener vivienda propia. Sabemos también del déficit habitacional de Morteros. Por ello, hemos realizado un gran esfuerzo y, a través de la Dirección de Viviendas, luego de un intenso trabajo en conjunto con la Secretaría Legal, pudimos relanzar el Plan de 114 casas. Se está ejecutando con mano de obra local –cerca de 40 morterenses trabajan en la obra -, con materiales comprados en comercios locales y con buena calidad constructiva. Pese a las contingencias climáticas, se entregaron 20 unidades de este plan y 4 del Programa “48 Sueños”. Hicimos intensas gestiones ante los gobiernos nacional y provincial para adquirir lotes –ya que el Municipio no tiene terrenos para destinar a viviendas – y para que se adjudique a Morteros un plan de viviendas dentro de los programas oficiales, cosa que no ocurre desde hace 16 años. Este año, seguiremos avanzando con los planes en marcha (114 casas y 48 sueños); esperamos poder comprar lotes a particulares y seguiremos los trámites para lograr que la Provincia adquiera los terrenos para el Plan “Lo Tengo”, para el cual Morteros tiene un cupo de 150 lotes. Señor presidente, señores concejales, He tratado de dar un pantallazo de todo lo que se hizo en el transcurso de 2016 y los proyectos para este año. Como dije, nuestra premisa fue, es y será la EDUCACION; por eso, educamos para formar y capacitar, educamos para brindar oportunidades, educamos para la salud, para el trabajo, para mejorar la calidad de vida, educamos desde el deporte, la recreación, la música, la danza y las artes, educamos para concienciar acerca de la vida en democracia, educamos con el ejemplo. La madurez cívica del pueblo requiere de madurez política de los dirigentes. Por eso, gobernamos con decisiones de fondo, no simple maquillaje. 17 Mantuvimos relaciones fluidas tanto con el gobierno provincial como con el de la Nación. En las distintas reparticiones provinciales, aunque no somos del mismo signo político, obtuvimos acompañamiento y apoyo a nuestras gestiones, en especial en las situaciones de emergencia. En cuanto al gobierno nacional, confío en el Presidente Macri, en sus buenas intenciones, en su honorabilidad, porque en el país hubo cambios importantísimos: la salida del cepo cambiario, el acuerdo con los holdouts, el blanqueo de capitales, el saneamiento del INDEC, la reparación histórica a los jubilados, la asignación universal para monotributistas, la ley de acceso a la información pública; porque se recuperó la verdad como valor; porque con él recuperamos el federalismo; porque Córdoba está como está porque la Nación le sacó la pata de encima, porque Mauricio Macri es el Presidente de la Nación. En lo que nos concierne, la Nación nos acompañó y acompañó a los productores lecheros; nos escucha; hemos celebrado acuerdos muy importantes, para adquirir equipos y para realizar los dos proyectos que mencioné anteriormente: el Plan director y proyecto ejecutivo de desagües pluviales” y el “Diseño ejecutivo del Sistema Cloacal”. Y confiamos en seguir teniendo el mismo apoyo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer a los legisladores provinciales por el Departamento San Justo (Manuel Calvo, Graciela Brarda y Germán Pratto). Les pido aún más compromiso en gestiones centrales y que involucran a la región. Propongo la creación de una Comisión de Seguimiento, con la participación del EREMNEC, para cuestiones fundamentales como provisión de gas natural, estado de las rutas, agua potable, vertedero regional de residuos, problemas hídricos. A los representantes de la oposición: gracias por el acompañamiento, por el disenso, por el respeto. A los hombres y mujeres del equipo, gracias por el trabajo, por el esfuerzo, por los sentimientos compartidos. Los aliento a seguir cada día con más compromiso, porque del trabajo de cada uno depende el resultado. 18 Señores, El momento que vivimos no es fácil, pero el sueño, la esperanza y los ideales siguen intactos. ¡Vamos para adelante! Todos podemos y debemos aportar algo más para vivir mejor en sociedad; el cambio está en cada uno. Gracias por permitirme ser su intendente, orgulloso de trabajar para la ciudad, orgulloso de ser morterense. Es el tiempo del “nosotros”, el “yo” quedó en el pasado. Gobernamos en equipo y trabajamos todos juntos, con las más de 350 instituciones y con todos los vecinos. No tengan dudas, éste es el camino. TRABAJANDO JUNTOS POR LA CIUDAD QUE MERECEMOS Señor Presidente, Solicito que este Mensaje sea transcripto como parte integrante del acta de esta Sesión y dejo formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la ciudad de Morteros correspondiente a 2017, augurándoles un año productivo y exitoso, con diálogo fructífero y decisiones convenientes para la ciudad y su gente”.