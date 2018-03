Morteros: Cooperativa no aplicará el aumento de tarifa en la energía eléctrica

En Asamblea Primaria de Asociados de Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros el Dr Ricardo Marini confirmó que el Consejo de Administración de la entidad determinó no aplicar el aumento de tarifa producto de la ultima quita de subsidios por parte del gobierno nacional.

Esa quita hubiera provocado un aumento en la tarifa eléctrica en cerca del 8%. En este sentido, el Dr Ricardo Marini expresó que “la quita de subsidios fue brutal, en 2 años el valor de la energía aumentó el 3087%”.

Marini manifestó que la quita de subsidios inevitablemente impacta en la actividad comercial, familiar y en la calidad de vida de los asociados.

La decisión de no aplicar la quita de subsidios fue tomada en el mes de enero y se trata de los consumos de ese mes y se refiere a la factura que los usuarios están recibiendo y pagando en estos días. Es importante destacar que la no aplicación de la quita de subsidio no desobliga a la entidad a abonar esa diferencia generada por el aumento de la tarifa; es decir, así como la Cooperativa no cobró esa diferencia, tampoco la ha abonado y se ha generado una deuda con la Empresa Provincial.

Durante esta semana el Consejo de Administración estará analizando algunas propuestas y sugerencias realizadas por los asociados en la pasada Asamblea. Estos aportes estan relacionados en la reducción del impacto que el costo de la energía tiene en la economía de las familias de nuestra ciudad.

Fuente: Radio República Morteros