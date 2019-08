Morteros: Le practicaron primeros auxilios y le salvaron la vida

Ocurrió este fin de semana en Morteros y la madre del joven que recibió ayuda lo contó en los medios de esa ciudad.

Natalia Ferrero habló con Radio Morteros y relató: “estábamos por almorzar y la verdad no sabemos qué pasó; ni siquiera los médicos saben qué le pudo haber pasado”.

El hijo de Natalia es Franco Ghirardoti, de 23 años, quien se desvaneció y estuvo inconsciente hasta que recibió ayuda. “Estábamos por comer, dejó de respirar y se cayó”, comentó Natalia, y agregó: “la verdad fue algo horroroso, porque éramos seis adultos y no sabíamos qué hacer”.



Entre la desesperación y los gritos de pedido de ayuda, dos chicas que pasaban por el sector (calle General Paz de Morteros) afrontaron la situación: una ingresó a la casa y le practicó a Franco Ghirardoti los primeros auxilios, salvándole prácticamente la vida.



Minutos después arribó la ambulancia del servicio de emergencias, que trasladó al joven hasta el Hospital Sauret para una mejor atención, donde permanecía internado en observación. “El está muy bien gracias a Dios”, afirmó Natalia.



La joven que le practicó primeros auxilios es Julieta Ponce. Sobre ella, Natalia expresó: “gente así no se encuentra a la vuelta de la esquina”.



Julieta Ponce tiene 14 años y asiste al Ipemyt 286 de Morteros. En diálogo con AM 1530, Julieta también comentó que hace unos meses recibieron una charla sobre primeros auxilios por parte del SEM. “Pasaba por allí y pedían ayuda; entro y me encuentro con que Franco estaba tirado en el piso y convulsionando”, apuntó Julieta, y agregó: “rápidamente me acordé de lo que nos habían enseñado en el Colegio”.



Julieta concluyó: “primero se puso la cabeza en blanco, no sabía qué hacer y estaba muy asustada, después me acordé de lo que había que hacer y lo que no había que hacer”.

Fuente: RCMorteros.