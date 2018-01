Morteros: Marcharon reclamando basta de inseguridad, “Para que no te pase”

Un grupo de más de 200 personas en su mayoría mujeres marcharon, bajo la consigna “Morteros unido. Para que no te pase. Súmate para hacer valer nuestros derechos. Basta de inseguridad”. Firmaron un documento con la intención de entregar a las autoridades políticas, policiales y judiciales, pero los vecinos no fueron recibidos por lo que resolvieron auto convocarse todos los sábados a las 18 hasta obtener respuestas concretas.

Al dar inicio a la concentración en plaza San Martín dieron lectura a un escrito manifestando que se auto convocan “ante la incertidumbre y el malestar generado en nuestra querida ciudad por la inseguridad, hace meses que venimos viviendo una cadena de hechos delictivos, semana tras semana, pero lo que sucedió el fin de semana pasado nos conmovió a todos, donde hubo un robo seguido de violación”

Más adelante señalaron que buscan respuesta por el cambio que Morteros está viviendo donde se perdió la tranquilidad de la siesta y la noche, y se preguntaron donde quedo ese Morteros tranquilo en que se podía salir, jugar, andar en bicicleta, “sin ese temor de que alguien te arrebate, te tire la puerta o te acosen”

Comenzaron pidiendo a las autoridades que cuiden que nada suceda y pidieron que los reclamos no queden en el aire y la nada, “no queremos oídos sordos, no queremos esperar un hecho fatal y horroroso como lo ocurrido hace pocos días para actuar, no queremos más víctimas de la delincuencia”

Concluyeron manifestando antes de dar inicio a la marcha, “queremos la tranquilidad con la que siempre vivimos en Morteros, no somos ningún partido político, este grupo es abierto a la comunidad, no pertenecemos a ninguna religión, sino que respetamos a todos los credos por igual, no somos niños, jóvenes o adultos, somos todos para que no nos pase, vinimos a decir presente porque queremos respuesta y seguridad”

Con el sonido de pitos, bombos y al grito de Morteros presente, queremos seguridad, partieron desde la plaza San Martín rumbo al edificio municipal con la intención de hacer entrega de un documento, pero ninguna autoridad se hizo presente, por lo que la marcha continuó hasta la comisaría, donde además se encuentra la sede judicial, permaneciendo en todo momento la puerta cerrada, por lo que tampoco concretaron en ese lugar la entrega del documento.

La marcha continuó por las calles del centro de la ciudad, la que a medida que iba avanzando fue sumando mayor participación, pero los comerciantes que fueron los que mas afectados son ante la hola de robos, mantuvieron sus negocios abiertos demostrando poco interés por lo que está ocurriendo. La marcha concluyó en el monumento a la Madre Tierra entonando las estrofas del Himno Nacional Argentino y pegando sobre el monumento las pancartas con las leyendas de reclamo a las autoridades.

Cuando se estaba desconcentrado el concejal del oficialismo, Walter Racca que se encontraba en las inmediaciones fue convocado para que le dirija un mensaje a la población, quien manifestó que le parecía correcto que la comunidad se manifieste, señalando que es necesario el cambio legislativo y consideró que “Esto es estacional por ahí empeora, por ahí mejora, la comunidad tiene que empezar a auto protegerse, las fuerzas de seguridad y la justicia pongan un poco mas de mano dura”.

Concluyó diciendo que “Estos chicos son apresados y a los pocos días están libres y siguen delinquiendo, esa es una faya que tiene que ver la justicia y la legislación para poder corregir eso”.

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades que no recibieron el documento, resolvieron auto convocarse todos los sábados a las 18 en plaza San Martín para marcha hasta que se brinde respuesta cumpliendo con cada uno de los temas planteados en la petición que formulan.

Documento firmado por las más de 200 asistentes a la marcha

Morteros unido. Para que no te pase. Sumate para hacer valer nuestros derechos. Basta de inseguridad Intendente Municipal; Concejales;

Autoridades Policiales y Judiciales

Morteros A través de la presente, queremos transmitir la creciente preocupación que los ciudadanos y ciudadanas que habitamos Morteros tenemos, por los asaltos y atracos que vivimos cada día, no solo por los ocurridos en los últimos días, sino por todo lo acontecido en el último año. El sentimiento de desamparo e impotencia llega hasta el último rincón de la ciudad, no nos sentimos seguros en ningún lugar y a ninguna hora. A todo ello, el último acontecimiento de abuso añade el temor por la violencia vivida.

Los últimos hechos demuestran que la policía y el grupo de seguridad ciudadana, a pesar de los supuestos sucesivos planes de seguridad, ha sido rebasada. No garantizan la necesaria prevención para nuestra seguridad. De ahí que los delitos no han hecho más que aumentar, como puede constatarse en los registros policiales y judiciales.

Al registrarse el año pasado una ola de hechos delictivos el municipio junto a la justicia se comprometieron ante los vecinos en eliminar los circuitos de venta de estupefacientes, pero como es de público conocimiento los llamados “kioscos” donde se comercializan drogas no solo siguen operando, sino que se incrementaron con el consecuente problema social y como es sabido los mismos incrementan la violencia y el delito.

Al ser la seguridad de los habitantes no sólo un derecho, sino que es una obligación inherente e insoslayable de Gobierno, es que apelamos a las autoridades para que tomen las medidas necesarias para resolver la raíz de este grave problema.

Por lo tanto solicitamos:

1- Como una de las medidas para disminuir el consumo de sustancias legales e ilegales que actúan como iniciadores de adicciones que terminan llevando a actividades ilícitas, pedimos se hagan cumplir las normas que prohíben: el consumo de alcohol en la vía pública, el expendio de alcohol a menores y se aplique las sanciones correspondientes a los adultos que las transgreden. 2- Teniendo en cuenta que la experiencia indica que institucionalizando a la adolescencia y juventud con diferentes problemas sociales y de contención, es apelar a trasladar la problemática hacia adelante para que la sociedad vuelva a sufrir las consecuencias muchas veces agravadas, es que peticionamos para que se cumpla con lo establecido en la legislación a través de la implementación de programas que devuelva a la niñez y adolescencia a las escuelas, que se generen multiplicidad de actividades a través de talleres culturales, laborales, etc y se trabaje de manera certera en la recuperación de las adicciones. 3- Incrementar el presupuesto destinado a educación, cultura desarrollando una política amplia en ese sentido para contener a los sectores más vulnerables y proclives a caer en el delito

Sabiendo que las medidas antes solicitadas no resuelven la situación en lo inmediato, sino que son un proceso sustentable pero que necesitan de un mediano y largo plazo para visualizar cambios, por lo tanto pedimos en lo inmediato:

4- Se exija a las fuerzas de seguridad mayor profesionalismo para cumplir su función, que es la de prevenir se cometan delitos y cuando así no ocurra se solicite a la autoridad competente las sanciones correspondientes por incumplimiento. 5- Solicitar al personal policial y de Seguridad Ciudadana que mientras estén en la calle se mantengan alerta, desistiendo del uso constante de aparatos de telefonía celular, como es práctica habitual y a la vista de todos, con la consecuente pérdida de atención. 6- Solicitar y exigir al gobierno provincial y nacional, a la justicia ordinaria y federal la puesta en marcha de un plan integral para la erradicación definitiva de la venta en kioscos de sustancias prohibidas y el movimiento del narcotráfico en toda la jurisdicción. De no cumplimentarse dejar los canales abiertos para pedir la investigación contra todos los responsables en la materia.

Confiando en que una solución es posible, pensando en los ciudadanos que vivimos aquí, como seres humanos en situación de riesgo, nos despedimos esperando se arbitren las medidas, haciéndole llegar nuestras consideraciones más distinguidas.

Fuente: Regionalisimo