Morteros: Mujer denunció a su pareja por violenta agresión

Días pasados, en Morteros, una joven mujer recibió varios golpes de puño en su rostro. Celia Castro utilizó las redes sociales para hacer pública su denuncia contra su pareja; el hecho ocurrió el domingo a la madrugada.

Detalles de el hecho: Relato de la víctima

La víctima contó que lo había echado de su casa y no supo de él. “A la noche vino a mi casa y me pidió hablar pero como estaban mis hijas que son menores y no quería exponerlas, nos fuimos en la moto a su casa”.

“Llegamos a su casa y él no me hablaba, y como él tiene dos hijos a cargo que estaban en la casa, me fui con ellos que estaban jugando con los celulares en la pieza, y me acuesto en otra cama. Él estaba afuera pero luego entró, y me empezó a putear, y es ahí cuando me pega un puño en la cara”.

“Fue terrible se paró arriba de la cama con las piernas abiertas sobre mí y me pegaba en la cara y en la cabeza, tres golpes seguidos sufrí en un ojo y yo solo trataba de taparme la cara con las manos porque estaba inmovilizada”.

El agresor se golpeó las piernas y se lastimó los brazos, estos serían los elementos que usaría para hacer real su mentira; que ambos se habían caído de la moto y Celia había sufrido la peor parte.

“Él se golpeaba a propósito para simular la caída y quería romper los plásticos de la moto, yo le repetía que no lo iba a denunciar para que me lleve al Hospital”.

“Me llevó en la moto y me decía vamos a decir que nos caímos de la moto, y yo le decía que si porque era la única manera de que me salvara”, dijo.

En el Hospital Celia intentó pedir a los guardias que no lo dejen entrar, pero èl la seguía amenazante, desesperado, insistiendo en su argumento del golpe por la caída de la moto.

“Cuando estuvimos adentro del Hospital a mí me lleva una doctora a un sector y el quedó en otro siendo atendido. Escuchaba como él contaba que se nos había cruzado un perro y nos habíamos caído”.

Celia aprovechó la soledad con la doctora y relató su calvario e inmediatamente se dio intervención a la justicia.

Situación de la causa

La denuncia está a cargo de la fiscal subrogante de San Francisco Silvana Quaglia, quien informó que por el momento se encuentran en la etapa investigativa de la denuncia, repasando los informes médicos y recabando testimonios.

No precisó que imputación pesa sobre Juan Galván y aclaró que “se busca preservar y cuidar a la víctima”.

Fuente: www.eltiempomorteros.com.ar