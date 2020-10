Morteros: Nuevas medidas ante la situación sanitaria por coronavirus

En conferencia de prensa autoridades municipales encabezadas por el intendente municipal José Bria realizaron una evaluación de la situación epidemiológica de la ciudad e informaron nuevas medidas: restricción horaria, aumento de testeos rápidos a contactos estrechos y la incorporación de un sistema on line de trazabilidad COVID 19.

“La forma que tenemos para que el virus no avance, no progrese y no siga contagiando gente, tiene que ver con medidas restrictivas como la que se viene usando históricamente el aislamiento”, sostuvo Aubone explicando que a partir de un positivo comienza el aislamiento de contactos.