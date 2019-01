Morteros: Oficializan las elecciones para el 14 de abril

Lo confirmó el Jefe de Gabinete, en concordancia con la Provincia para evidenciar pureza en la elección para Intendente, Concejales y Tribunos. Aunque la campaña ya largó con los cruces y cuestionamientos entre las partes.

Oscar Altieri dijo que que la próxima semana se reunirán con la Junta Electoral Municipal para definir con los apoderados de los partidos, confecciones de la boletas y listas de candidatos como así también fecha de presentación. “Consideramos que Bría es el hombre indicado para conducir a Morteros por 4 años más, con quien quiera José que lo acompañe como candidato a Vice”, señaló el Jefe de Gabinete.

Analizando el 2018, Altieri definió al año 2018 como positivo con algunos puntos pendientes “porque hay distintas decisiones económicas sobretodo, que nos traban los proyectos”.

En lo que hace a calles y a ripio, más allá de lo que fue la atomización por los anegamientos que fue la compactación de suelo, “podemos decir que comenzamos la gestión con más de 330 calles de tierra y terminaremos con casi 160 cuadras de cordón cuneta y arenado-abovedado”, con 15 cuadras de pavimento arreglados (levantados en su totalidad para realizarlos, sin costo para el vecino con fondos de Nación). El bacheo es constante .

La Municipalidad hoy está saneada, “no quiero volver al pasado pero el espejo retrovisor siempre hay que tenerlo limpio para saber de donde vinimos”, todos le quieren vender al Municipio, las compras se hacen el 98% en Morteros, ponderó la relación con los empleados municipales a través de compromisos mutuos.

Enfatizó en la descentralización de la salud en los barrios con la apertura de CAPS en Arsenal Roca, Malvinas y Newbery. Arremetió contra los dichos del vocero del PJ Daniel Pecis “decir que el Municipio hace negocio con el Hospital es una falacia total, cuando es un orgullo para la zona, aumentando los envíos de la Provincia para mejorar la atención, no para ganar plata”.

“Haber hecho cloacas en el nosocomio, el Intendente gestionó 9 aulas para la ciudad a través del Plan Aurora de la Provincia y se inaugurarán en marzo donde invitaremos al Gobernador Schiaretti”.El canal Brasil hecho con el 100% de plata de morterenses de Frondizi hacia el oeste a inaugurar proximamente en Marzo, con la aprobación de la Facultad Ingeniería de la UNC. “La única ayuda que hicieron por el Canal Brasil, sería no haberlo tapado, porque no habría que realizar la obra para que la ciudad no se inunde”, esa es la gran obra dijo Altieri a AM 1530.

Transporte

Por último agregó que el Intendente Bría gestiona en Córdoba junto a Marita Brezzo por la problemática del levantamiento de líneas de transporte hacia Vignaud, Miramar y Villa Concepción del Tío, que afecta duramente la comunicación de las localidades ante la redistribución que hace la Provincia del subsidio al transporte.