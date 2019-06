Morteros reconoció a otra abuela centenaria, Irma Straparoli

Irma Straparoli cumplió 100 años y fue reconocida por el intendente José Bría.

El encuentro, sencillo y emotivo, contó con la presencia de familiares de Irma, quien es madre de cinco hijos.

Irma nació en Colonia San Pedro y aseguró que trabajó toda su vida:”me crié en San Pedro y trabajamos en el tambo con mi marido, y siempre me fue bien, no tengo dolores en ningún lado”, afirma.



“Mi marido y yo trabajamos como locos para comprar un poco de campo”, expresó, al tiempo que, a la pregunta sobre qué comidas más le gustan, aseveró: “todas me gustan, no soy delicada, pero ahora me cuido un poco”.



Recuerda que en San Pedro tenían una granja: “había pollos, chanchos, quinta, pavos; había de todo”.



Mediante una gaseosa y tortas, Irma se vio rodeada de sus afectos y festejó un año más de vida: el número 100.