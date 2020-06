Municipio de Morteros habilita área de trasbordo de mercadería

La Municipalidad de Morteros continúa con las tareas de prevención del coronavirus y desde este jueves 25 de junio habilita un área de trasbordo de mercadería, Puerto Seco, en la Sociedad Rural de Morteros. El puerto seco funcionara de 7 a 17 horas.

La medida tiene como objetivo disminuir el tránsito de personas de otras localidades dentro de la ciudad y concientizar sobre los cuidados frente a la pandemia.

Los fleteros, viajantes, responsables de paqueterías de otras localidades o ciudades, cuyas mercaderías no requieran equipos auxiliares para su manipulación y que no tengan espacio de distribución propia, no circularán más por la ciudad.

Deberán ingresar por el acceso sur hasta el predio de la Sociedad Rural y allí harán el trasbordo de mercadería e insumos. Los comerciantes de la ciudad deberán retirar la mercadería del lugar y trasladarla hasta su propio negocio.