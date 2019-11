Nari habló de la nueva Ordenanza Nº 3041 de Morteros sobre agua potable. “Brinkmann también se ve perjudicada”

Con el objetivo de preservar el agua potable, el Concejo Deliberante de Morteros sancionó una nueva Ordenanza Nº 3041 que delimita el buen uso de dicho recurso. El Viceintendente Javier Nari habló de los alcances de la misma y la situación actual que afecta no solo a Morteros sino también a Brinkmann.

Al respecto, el viceintendente Javier Nari dijo “Esta difícil realidad con el agua potable hace dos o tres veranos atrás que la padece Morteros y ahora Brinkmann empieza a notar la faltante, en Morteros “nosotros establecemos ciertas prohibiciones que se venían trabajando, pero queremos reforzar en lo que concierne al uso desmedido del agua potable cuando no se lo requiere. Por ejemplo, no debemos usar el agua potable para llenar piletas, lavado de veredas con manguera o el lavado de vehículos o maquinaria, tampoco debemos regar el jardín con agua potable. Y se estableció un articulado donde a partir de este momento no hay conexión de agua potable en obras en construcciones porque estábamos usándola para hacer un contrapiso, regar los ladrillos de una pared o hacer los cimientos y eso es una aberración teniendo en cuenta que en época estival vamos a tener falta de agua para tomar”.

Prosiguió “los gobiernos deben planificar en obras a futuro y cada localidad que comprenden el acueducto deben ocuparse de armar campañas apara concienciar del uso del agua potable, no perjudicar a las últimas localidades como Brinkmann y Morteros, mucho cuidado con el llenado de piletas, los desperdicios del mal uso, entre tantos…, deben los Municipios analizar la situación…”.–

“Para que todos tengamos este recurso y tengamos agua para cocinar, para tomar o para higienizarnos debemos colaborar con no derrocharla, siendo vecinos responsables. Y por eso también se prevén sanciones o multas a quienes no se comporten de manera adecuada. Tenemos que articular un sistema, primero seguramente será una advertencia y después se verá si la multa se imparte desde el Municipio o desde la Cooperativa como concesionaria del servicio”, sostuvo Nari.

Remarcó que “las localidades de Morteros junto con Brinkmann, últimos en el trayecto del Acueducto San Francisco-Morteros, somos las localidades más perjudicadas”, finalizó el viceintendente.

Audio Nota completa