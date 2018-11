San Francisco: un nuevo banco rojo que inspira a luchar contra la violencia hacia la mujer

Un nuevo banco rojo, símbolo de un proyecto internacional, cultural y pacífico de prevención, información y sensibilización contra los femicidios, fue inaugurado en la ciudad en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El banco, que contiene escrito el mensaje: “La violencia deja marcas, no verlas deja femicidios”, se encuentra ubicado en la plaza General Paz y su objetivo es inspirar a luchar y brindar la fuerza y valentía que se necesita para salir de una situación violenta y pedir ayudar.

Su inauguración abrió este domingo la campaña “16 días de activismo” que se extenderá hasta el 10 de diciembre coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos.

En el acto estuvo presente Beatriz Regal, madre de Wanda Tadei, quien en 2010 fuera asesinada por su novio, el entonces baterista del grupo Callejeros, Eduardo Vázquez, luego de que este último la quemara viva. Este caso marcó un punto de inflexión para nuestro país en esta problemática. También participaron familiares de Natalia Vercesi y amigas de la maestra jardinera María Eugenia “Marita” Lanzetti, ambas asesinadas en nuestra ciudad por sus parejas.

La organización estuvo a cargo del Consejo Municipal de la Mujer, con su presidenta Alejandra Piasco a la cabeza, quien estuvo acompañada del secretario de Gobierno, Gustavo Piscitello, la legisladora provincial, Graciela Brarda, entre otros.

Beatriz Regal

El banco rojo permite visibilizar

“Estoy muy orgullosa de participar en la inauguración de los bancos rojos porque permiten visibilizar esta problemática y también concientizar. Lo ven hombres, mujeres y niños, esta lucha la llevo en alma y la venimos librando ambos sexos, todo el pueblo argentino”, aseguró Beatriz Regal, madre de Wanda Taddei al hablar durante el acto.

Regal afirmó que durante noviembre se recuerda a todas las mujeres que mueren víctimas de la violencia en la Argentina. “Las estadísticas dicen que muere una cada 30 horas, tenemos épocas en las que mueren cada 18 horas y lo más alarmante es que bajó la edad de las víctimas, tuvimos 12 homicidios de niñas entre 6 y 12 años en lo que va del año”, advirtió.

Recordó que el 25 de noviembre tiene como referencia a las tres hermanas Mirabal -Patria, Minerva y María Teresa- que murieron combatiendo al dictador Rafael Trujillo en el año 1960. “Siento que esas mujeres fueron víctimas de femicidio y siempre digo que Wanda es la cuarta mariposa, porque me tocó muy de cerca la muerte de esas mujeres”, aseguró.

Regal afirmó que para luchar contra la violencia hacia la mujer “estamos trabajando permanentemente todas las mujeres y hombres del país en diferentes organizaciones. Es una tarea incansable, las mujeres sufren todo tipo de violencia”, señaló.

Por otro lado, explicó que se está poniendo en marcha el proyecto “Aquí te cuidamos”, que incluye a mujeres y hombres, que fue presentado en 73 municipios de la provincia de Buenos Aires y se espera que llegue a ser un proyecto nacional e internacional.

“El proyecto propone que los comercios exhiban en sus vidrieras el emblema ‘Aquí te cuidamos’ en rosa y celeste. Si alguna mujer, niño o cualquier persona se encuentra en una situación de inseguridad puede ingresar a los comercios que tienen el cartel, encontrar refugio y llamar a la policía o a algún pariente”, explicó.

“Educar es prevenir”

La presidenta del Consejo Municipal de la Mujer, Alejandra Piasco, remarcó que para eliminar la violencia contra la mujer la educación es fundamental. “Educar es prevenir, eduquemos para que algún día podamos decir que ha desaparecido la violencia de género”.

“Venimos realizando distintas tareas para educar como charlas en las escuelas donde transmitimos la importancia del amor propio, querernos a nosotros mismos, respetarnos y de esa forma vamos a lograr una sociedad más justa y equitativa con mujeres más libres, hombres que nos respeten más. Ellos también necesitan ser educados, ser queridos, porque si uno no se quiere o no se respeta, no puede querer y respetar al prójimo”, remarcó la concejal del oficialismo.

El color naranja y los hashtag #EscúchameTambién, #PintaElMundoDeNaranja, #NiGolpesQueLastimen, #NiPalabrasQueHieran son los ejes de movilización para la campaña.

El significado del banco rojo

El banco rojo inaugurado ayer en la plaza General Paz se suma al que se encuentra en el espacio de los Arquitectos Sociales. La iniciativa llamada “La panchina rossa” surgió en Italia como acción lanzada por “Gli Stati Generali delle Donne” y fue tomada por la comuna de Perugia, capital de la Región Umbría, al centro de la península.

El banco rojo representa un emblema universal del lugar ocupado por una mujer que fue víctima de femicidio, y pretende, como proyecto, lograr adhesiones y réplicas en todo el mundo para sensibilizar a los ciudadanos y particularmente a los más jóvenes. La idea migró a nuestra tierra por iniciativa de la licenciada y especialista en violencia familiar Elisa Mottini, quien inauguró el primero en las instalaciones del Hospital Álvarez, de Buenos Aires, junto a un equipo de alumnos, médicos y la presencia y el acompañamiento de Beatriz Regal, madre de Wanda Taddei, víctima de femicidio en el año 2010.

Gentileza La Voz de San Justo