Pautasso sobre Transporte Morteros: “estamos en una situación complicada y los coches seguirán parados”

En contacto con Universal Medios, el Dr. Daniel Pautasso, representante legal de la empresa Transporte Morteros, habló de la situación compleja que vive la empresa. Sostuvo que la empresa ya venía mal producto de la desigual distribución de los subsidios entre Buenos Aires y el interior. “Ahora no tenemos ninguna ayuda económica y eso nos significó no poder pagar los sueldos en su totalidad”.-

Pautasso se mostró muy preocupado y resaltó que “la actividad de este rubro recién se reactivará dentro de bastante tiempo y las familias tienen que seguir viviendo. Lo que recibimos de subsidio lo pusimos en los sueldos pero no llegamos a cubrir el 20% de la masa salarial que nos requiere los 60 empleados”.

En cuanto a la ayuda del Estado, “el ATP que el gobierno nacional no nos abarcó porque ya tenemos un subsidio, aunque eso no nos alcanza. Si hubiésemos tenido ese aporte podríamos haber cubierto todos los sueldos; Si no nos dan una ayuda no podremos volver a trabajar. Las unidades están en los talleres, se los ha desinfectado, se los mantiene, se los adapta a los protocolos pero por el momento no hay autorización para salir…”. Finalizó “la pandemia viene a desnudar los graves problemas que tiene el transporte, y como nosotros, el resto de las empresas estás en la misma situación…”.-

Audio entrevista en “La Supermañana”