Porteña: calles anegadas y evacuados. La situación se agrava

Las lluvias siguen en toda la zona, fuerte tormenta eléctrica, fuertes vientos e intensas lluvias que siguen afectando a la localidad de Porteña que volvió amanecer con calles anegadas, canales colapsados y hogares con agua en su interior. Hay evacuados y cayeron más de 300 mm.

Desde el Municipio informaban mediante redes sociales lo siguiente:

INFORME DE TAREAS REALIZADAS.

Debido a las copiosas lluvias producidas en los últimos días en Porteña y región donde varios sectores del casco urbano se vieron afectados, desde la Municipalidad se están llevando a cabo tareas en el camino a Santa Rosa, a los fines de eficientizar los desagües de calles de la localidad.

Es importante esperar el cese de las lluvias ya que desde el Municipio y junto a Bomberos Voluntarios se está trabajando en solucionar los diferentes inconvenientes que surgen a causa del gran milimetraje caido.

RECOMENDACIONES

No cruce vados, calles o caminos que estén tapados por agua, ni caminando, ni en vehículo.

Respete los vallados que encuentre a su paso.

Circular despacio por los charcos evitando mojar a alguien. Lo esencial es que dejemos el afán para que nuestra seguridad no esté en riesgo ni tampoco la de quienes vayan cerca de la vía.

No circular por calles y/o avenidas inundadas.