Rafaela: Lifschitz hizo un balance sobre la industria y anunció más obras

El gobernador Miguel Lifschitz presentó este jueves en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela, un informe de balance y perspectivas de la industria santafesina.

“Rafaela es una referencia del desarrollo industrial de la provincia, uno de los centros y polos industriales mas importantes y con mas historia, y que, además, tiene un modelo de desarrollo industrial muy moderno y competitivo desde hace muchos años, basado en el esfuerzo local, en la planificación y en una visión de futuro que la ha caracterizado, lo que constituye un verdadero ejemplo para replicar en otros lugares de la provincia”.

“La industria es la columna vertebral del desarrollo de un país”, aseguró Lifschitz. “Desarrollar un sector potente no es algo que surja espontáneamente, sino que es fruto de políticas de Estado de mediano y largo plazo, con mucha inversión pública y privada en infraestructura y equipamiento, con una visión del país y una visión internacional de posicionamiento, y con un mercado interno potente para que la industria pueda ser competitiva y exportadora. Es necesaria una visión integral, y creo que eso es lo que le ha faltado al país desde hace muchísimos años”, afirmó.

“Los desarrollos industriales que tenemos, como el caso de Rafaela, son fruto de la visión y la perseverancia de nuestros empresarios, de su capacidad de innovar y adaptarse a escenarios económicos muy complejos, y a superar esas dificultades. Lo que necesitamos para darle a este desarrollo industrial un rumbo de progreso sostenido en el tiempo, es justamente una política integral”, resaltó.

“Desde la provincia tenemos herramientas acotadas para encarar el tema porque no podemos manejar la macroeconomía, pero aún así es importante una mirada y un plan de trabajo de mediano y largo plazo. Sabemos que tal vez es poco o no alcanza para resolver todos los problemas, pero en esto no hay magia: el escenario general depende de la economía, el contexto internacional y la política”, explicó Lifschitz.

“Más allá de ese contexto, siempre se pueden hacer muchas cosas cuando hay voluntad, diálogo, decisión y claridad para abordar los problemas coyunturales y buscar soluciones concretas, que es lo que pretendemos hacer con este plan de trabajo, que es un bosquejo de iniciativas del sector público pero que necesitan de la articulación con el sector industrial”, concluyó.

AMBICIOSO PLAN

La ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, indicó que “en un contexto difícil tenemos que renovar y duplicar el trabajo, buscando aumentar la producción y generar empleo”.

“La industria del siglo XXI se desarrolla no solo con tecnología sino que requiere trabajadores y empresarios formados y capacitados para gestionarla, y esta es la diferencia: las personas”. Por ello, mencionó que desde el Ministerio de la Producción “se van a redireccionar los fondos para la formación en la gestión de la innovación de personal de Pymes de mandos medios y de empresarios en cada clúster industrial”.

Con el Ministerio de Educación, comentó que se trabaja en “una orientación importante en las escuelas técnicas de cada clúster industrial sobre la terminalidad adecuada para la formación de estudiantes secundarios y su incorporación al mundo del trabajo”. También se refirió a las prácticas profesionalizantes que están activas “con miles de estudiantes que ingresan a las empresas” y prometió “seguir trabajando fuertemente” en su aplicación.

Ciciliani recordó que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Programa Redes “capacita a miles de trabajadores en diferentes sectores industriales asociados con los centros de capacitación de los sindicatos. En los momentos de crisis tenemos que utilizar toda la capacidad instalada para tener más productividad y ser más eficientes en los usos de los recursos”.

En cuanto a la vinculación con Ciencia y Tecnología, “vamos a iniciar un proceso no solo para trabajar en el desarrollo de la industria tecnológica adentro de las universidades o en los centros tecnológicos, sino que el gran desafío es la conexión entre los sectores industriales Pymes y los Centros Tecnológicos con lo científico-tecnológico”.

Por otra parte, señaló que “con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) tenemos una reducción de la tasa, un subsidio para todas las Pymes de los Parques Industriales al 10% del valor de la tarifa para todas las empresas con facturación bimestral”. También sobre energía, destacó el desarrollo de los biocombustibles que “es una industria que desarrolla valor y mira a la energía del futuro”.

Respecto del financiamiento, la ministra rememoró el acuerdo con el gobierno nacional hasta el 28 de febrero “para subsidiar por tres puntos más el canje de cheques a 90 días en el Banco de Santa Fe. El gobierno nacional subsidia 12 puntos, nosotros 3 puntos más, y tenemos así una tasa del 35%. Para nosotros esto implica un enorme esfuerzo presupuestario, pero creemos que es un aporte indispensable a estos momentos muy complejos”.

En otro tramo se refirió al “Fondo de Inversión y Desarrollo (FID) creado por la Ley Pyme Santafesina para financiar a mil pymes. El gobernador ha dispuesto que todos los fondos que provengan de la devolución del apoyo a los tamberos que realizamos durante la emergencia hídrica, de $ 350 millones, vuelvan al FID y se vuelquen no solo a la actividad lechera, sino a todas las industrias de la provincia, lo cual representa una ayuda muy importante para este momento”.

“A partir del 1 de enero de 2019 anularemos los Ingresos Brutos a las exportaciones de software (tasa 0). Cuando hablamos de esta industria y de la innovación de la conectividad hay que señalar que es imprescindible tener acceso a internet de banda ancha en todo el territorio provincial y para ello estamos en gestiones junto con la EPE y grandes empresas proveedoras para que el cableado pueda darnos competitividad y competencia, de manera que no quedemos atrapados con un solo proveedor del servicio. Además estamos analizando la posibilidad de fortalecer la conectividad vía satelital a través de teléfonos celulares”.

En otro sentido, anunció que se sucederán reuniones con con representantes de las empresas Techint e YPF en Santa Fe “porque Vaca Muerta tiene una atracción muy importante en la industria del petróleo y nuestra provincia está preparada para proveer en la actividad metalúrgica”.

Al respecto, recordó la creación de “la Mesa Pyme Santafesina del Gas y del Petróleo para el desarrollo de proveedores. Techint tiene un compromiso de un 90% de integración nacional en sus trabajos e inversión en Vaca Muerta. Esto es muy importante y una gran oportunidad para Santa Fe”.

También consideró que “en cada fábrica de Santa Fe hay un vínculo con el sector agropecuario y a esa cadena no la podemos perder de vista en su integralidad. Cuando desde el Ministerio de la Producción trabajamos en el Plan Ganadero o en Buenas Prácticas Agropecuarias, fortalecemos una parte importante de la cadena de valor de las pymes santafesinas. Tenemos grandes frigoríficos que se van a beneficiar con esta estructura nueva de exportaciones a partir de la importante demanda. Vamos a trabajar en la industria de la carne, fortaleciéndola porque creemos que debemos salir de esa mirada sesgada de no integrar los distintos sectores de la cadena de valor industrial”.

Finalmente, indicó que “desde el Estado, muchas veces les decimos a los empresarios que innoven y se capaciten. Creo que quienes gestionamos la administración pública tenemos que hacer el mismo esfuerzo. Modernizar y gestionar el Estado de manera eficiente y transparente forma parte de la competitividad industrial. Cuando un empresario quiere exportar, dentro de sus costos acarrea la ineficiencia del Estado. Nosotros contamos con un gran programa de modernización y digitalización, además de un gran compromiso. En el Ministerio de la Producción, 2019 va a ser el año de la transformación digital”.

ANUNCIOS PARA RAFAELA

En el marco de la presentación, el gobernador anunció una serie de obras para la ciudad de Rafaela. En primera instancia, recordó “el compromiso del acceso al Parque Industrial de Rafaela que asumimos hace tiempo: se concretó la primera mano y en febrero licitaremos la segunda”.

También mencionó trabajos de mejoramiento sobre la avenida 500 Millas y una inversión para el Cuartel de Bomberos “porque los incendios en las áreas industriales es un tema complejo que hay que estudiar”.

Asimismo, el mandatario provincial ratificó que continuarán “los proyectos en marcha, como el acueducto; el hospital de Rafaela, para el que estamos preparando la licitación para la etapa final de la obra; el desvío de tránsito pesado; el entubamiento del Canal Norte”.

Ciciliani, por su parte, entregó un aporte de $ 400 mil para la Agencia de Desarrollo de Rafaela para su fortalecimiento institucional y para financiar sus gastos operativos que ayuden a crecer y potenciarse.

PRESENTES

Del acto participaron también los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, de Medio Ambiente, Jacinto Speranza, de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Erica Hynes, y de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini; la secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese; el secretario de Industria, Carlos Pighín, el intendente local, Luis Castellano; el diputado provincial, Omar Martínez; el coordinador de la Región 2 Nodo Rafaela, Fernando Muriel; y el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la región, Andrés Ferrero, junto con demás funcionarios provinciales y municipales, intendentes y presidentes comunales de la región, representantes de instituciones y referentes de organizaciones del sector industrial, entre otros.