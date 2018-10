Reclamo de empleados de Molino Boero por fuentes de trabajo e indemnizaciones. Sospechan de la actitud del juez

Una vigilia están llevando a cabo los trabajadores de la empresa Ernesto C. Boero S.A. Molino Excelsior de Morteros para que se garanticen los puestos de trabajo y las indemnizaciones. El Juez de 1º Instancia Civil y Comercial Horacio Vanzetti los deja desprotegidos y desde el gremio consideran que existe una actitud sospechosa. Mantendrán la medida hasta que se resuelva el conflicto.

La medida que comenzó esta mañana con la intervención de la Unión Obrera Molinera Argentina (Uoma) a nivel nacional es acompañada por seccionales de la misma entidad gremial de las provincias de Córdoba y Santa Fe, a la que se adhirieron con su presencia la CGT Regional San Francisco, las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba tanto a nivel local, como departamental y provincial, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Sindicato Argentino de Televisión, Unión Obrera Gráfica de Córdoba.

Al realizarse una marcha por las calles de la ciudad se concentraron frente al edificio municipal para reclamar al intendente apoyo social, ya que los 47 empleados que trabajan en el Molino Boero hace siete meses que no perciben sus salarios al encontrarse inactiva la planta industrial-

El Secretario General de Uoma Morteros, Lucas Zurita, manifestó que en todo este tiempo no recibieron ayuda del municipio como tampoco de la provincia, “Estamos subsistiendo como podemos, trabajando en changas, el sindicato nos otorga alguna ayuda económica y la obra social nos mantiene la totalidad de las prestaciones, pero no recibimos apoyo hasta ahora de nadie”.

Por su parte Oscar Díaz secretario del interior y derechos humanos de Uoma nacional, al hacer referencia a la situación por la que atraviesan los empleados de Ernesto C. Boero S.A. Molino Excelsior, empresa que concursada y que no opera desde hace siete meses, explicó que “Cesar Boero directivo del Molino, al igual que el síndico y representantes de El Manglar, empresa que alquila, lograron una contradictoria resolución del juez, porque teníamos un acuerdo firmado en el Ministerio del Trabajo de Córdoba, donde tomaron el compromiso de garantizar las fuentes de trabajo, al igual que las indemnizaciones, resulta que ahora, le hicieron lugar a una nueva propuesta en la que deja sin indemnización y no garantiza los puestos de trabajo, al decir que renuncien, que acepten ingresar sin antigüedad y en la última categoría. Es decir con una precarización total. Esperamos que el viernes la cámara se expida sobre la apelación que presento la Unión Obrera Molinera, dando lugar a los derechos de los trabajadores”.

Por otra parte el dirigente gremial manifestó que no cuentan con buenas referencias de la empresa El Manglar, pero “es el juez quien debería tener las garantías. Entendemos que hay una actitud sospechosa en todo este entramado porque no puede haber una actitud opuesta del juez Horacio Vanzetti que entiende en la causa, cuando El Manglar fue parte del acuerdo firmado y ese mismo juez que en su momento autorizo el acuerdo que se firmo en el Ministerio de Trabajo, ahora dice que El Manglar puede tomar contratos particulares y que las indemnizaciones quedan en el concurso”.

En relación al plan de lucha, Díaz señaló que desestimaron tomar el molino como pretenden los empleados, “entendemos que la Cámara va a dar una resolución al conflicto, vamos a estar en vigilia hasta que se garantice los puestos de trabajo y las indemnizaciones a los trabajadores”

Así mismo los trabajadores que se manifestaron indicaron que no dejaran que la empresa que alquilo ingrese al molino hasta que ellos no cobren el 100 % de las indemnizaciones que les corresponden, las vacaciones y salarios adeudados.