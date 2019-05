Ruta 158: Intendente de Laspiur convocará a mandatarios de la zona para reclamar por su estado

La muerte del chofer del camión que anoche volcó sobre la ruta nacional 158 a la altura de Quebracho Herrado reavivó las críticas por el pésimo estado de esta importante vía internacional. Sobre todo luego del testimonio del acompañante de la víctima, quien aseguró que el vuelco se produjo cuando el camionero perdió el control del vehículo tras impactar contra un pozo.

Foto, estdo Ruta 158

Ante esto, el intendente de Saturnino María Laspiur, Fernando Coassolo, aseguró que convocará a los intendentes de todas las localidades de la zona, como San Francisco, Las Varillas o Las Varas, para analizar gestiones conjuntas ante la Nación en reclamo de una reparación urgente de la ruta. Además, señaló que desde el municipio harán arreglos de baches por su cuenta en el tramo urbano de la ruta sobre esa localidad.

“El 16 de enero tuvimos una reunión en Buenos Aires con autoridades de Vialidad Nacional y nos dijeron que de dos a cuatro meses iba a comenzar una obra. Ya deberían estar por comenzar la obra por lo menos en el tramo de San Francisco hasta Colonia Prosperidad”, dijo.

Coassolo reconoció que anteriormente intentó con gestiones que no se llegue a cortes de la ruta como protesta, pero que ya no se opone a esas acciones. “Creí que iban a tomar medidas, que iba a ser algo más serio. Ahora no lo agito, pero si la quieren cortar que la corten”, manifestó a El Periódico.

Arreglos hacia Villa María

Finalmente, el jefe municipal de Laspiur cuestionó las prioridades de Vialidad para hacer los arreglos, ya que se encuentran haciendo obras de repavimentación desde Las Varillas hacia el lado de Villa María, que era el trayecto en mejores condiciones. En ese sentido, aseguró que planteó la situación ante el coordinador de Gestión en la Dirección Nacional de Vialidad, Eduardo Plasencia.

“En las reuniones me dijeron que eso era una adjudicación del Gobierno anterior, de la gestión de Cristina Kirchner, que la estaban haciendo para cumplir con la licitación. Está bien, pero la hubieran extendido un poco. Le dije a Plasencia: ‘No entiendo por qué tanta saña con este tramo’. Con tantos ingenieros que tienen trabajando en la zona, ¿cómo no van a advertir que este tramo era el más complicado? Me dijeron que por una cuestión de contratos tenían que cumplir con esa obra. Le pedimos que incluyan este tramo y nos dijeron que se iba a hacer bacheo y después ver más adelante, pero ni el bacheo se está haciendo”, concluyó Coassolo.