San Francisco: Apartan a Policías por denuncia de agresión a un joven

Con el patrocinio del abogado penalista Santiago Ruíz, se formalizó la denuncia penal por lo ocurrido el sábado a la madrugada en el ámbito de la Departamental San Justo de la Policía de la Provincia de Córdoba cuando dos efectivos policiales golpearon brutalmente a Fernando Saire (29), quien había concurrido a radicar una denuncia contra patovicas de un boliche.

La víctima del abuso policial denunció ante la fiscalía de Silvana Quaglia a los policías Diego Lencinas y Gerardo Stefani, a quienes responsabilizó de la golpiza que recibió, primero en el patio de la comisaría local y luego en el interior de una oficina, lo que le causó una grave lesión genital

La fiscal recepcionó también testimonio a las dos jóvenes de 23 y 26 años que se encontraban con Saire y al amigo que los acompañaba. Además ordenó que a Saire se le realice este martes un estudio médico en el área de Medicina Forense y luego, de ser necesario, volverá a tomar contacto con el joven.

La situación de los policías

Por el hecho, pasaron a situación pasiva a los dos policías, es decir, los apartaron de la fuerza por el momento. Por su parte, el abogado Ruíz dijo que por el momento la causa no ha sido caratulada, “el sumario lleva el número 2266570 y aún no ha sido caratulado, es por eso que todavía la fiscal no imputó a nadie en particular”, aseguró.

El letrado confirmó que el testículo que le amputaron a Saire ya fue enviado al área de Medicina Patológica en la ciudad de Córdoba y “en 15 días sabremos si mi cliente perdió la posibilidad de procrear o no”.

Por otra parte, se conoció que en los próximos días se citará a declarar a la sumariante que se encontraba esa noche en la Unidad Judicial y que sería una de las personas que vio la agresión.

Los efectivos del Tribunal de Conducta Policial que estuvieron el domingo en nuestra ciudad se llevaron copia de la historia clínica de Saire, la cual les fue entregada por los médicos que lo asistieron en la Clínica Regional del Este, en donde estuvo internado hasta el domingo por la tarde.

Ruíz señaló que a su entender hay pruebas suficientes en cuanto a la golpiza de la que fue víctima su representado: “Creo que hay pruebas contundentes en cuanto a la golpiza que le propinaron estos policías a Fernando, estimo que en la semana la fiscal estará en condiciones de imputar y caratular la causa”, señaló.

Fuente: La Voz de San Justo