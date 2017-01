San Francisco: el bebé que sufrió quemaduras ya está en su casa

Elías ya está en su casa con su familia. Sueña y mueve sus manitos diminutas, abre la boca y sigue durmiendo. Es la primera vez que puede dormir en su casa, en el departamento de calle Corrientes donde vive con sus padres, Luis y Silvina, y su hermana Alma.

Elías nació prematuro y fue derivado al Sanatorio Allende de Córdoba desde el Sanatorio San Justo de nuestra ciudad. Cuando llegó al nosocomio cordobés, se dieron cuenta que tenía graves quemaduras en su espalda y allí empezó la lucha de los padres, su familia, pero sobre todo de Elías.

Luis y Silvina, están parados al lado de su hijo y son la muestra viva de la felicidad, la entereza, la lucha.

“Yo llegué el miércoles 11 a Córdoba y hoy después de 12 largos días estamos en casa con Elías. Esta mañana (por ayer), fuimos a las 9 a darle la teta a la incubadora y estaba con el sensor que le marcaba las pulsaciones, se durmió y nos fuimos a tomar un café. Cuando volvimos, todos los aparatos estaban apagados y dijimos ‘¡ya está!’ Y cuando llegó la doctora, nos explicó todo y no dijo ‘se van'”, dijo Luis.

El final de la historia está colmado de alegría, porque antes hubo que pasar una tormenta. “Lo primero que dije cuando me lo muestran en el Allende fue que no era mi hijo. Cuando me dicen que vaya urgente, me lo muestran y me dicen ‘mire cómo me trajeron a este chico, lo primero que le dije es que no era mi hijo. ¡No lo podía creer!”, agregó.

Por su parte, Silvina, que llegó a Córdoba para reencontrarse con su hijo dos días después de haberlo parido, agregó: “Hoy nos cruzamos con la doctora que lo recibió y se asombró de lo bien que estaba. Las compañeras de esa doctora, que hace un montón de años que trabaja en el Sanatorio cordobés, cuentan que cuando recibió a Elías fue la primera vez que la vieron llorar al recibir a un chico. Imaginate si eso le produjo a la doctora, lo que me generó a mí”, sentenció Luis.

– Durante todo el proceso de recuperación de Elías, escuchándolos hablar o leyendo lo que escribían se los notaba enteros…

Luis: Las noches se hacían largas.

Silvina: Siempre me tenía que aguantar llorando pensando en Elías, en mi hija. Una noche lo tenía a Elías en la panza, a Alma acostada arriba y a mi marido al lado y de repente, en un momento me había quedado sin los tres. Eso sumado que no había podido ver a Elías, no había podido abrazarlo, no sabía qué le había pasado.

La lucha continúa

“Ahora tenemos que curarlo dos veces al día con agua destilada y ponerle una crema en las cicatrices. El lunes tenemos que volver para que lo revisen nuevamente y le hagan otros estudios, pero aparentemente, los médicos lo ven bien. Aparte ya está casi curado. Quizás parece que está muy mal, pero está casi curado, le queda una crosta que se tiene que salir sola”, explicó la mamá.

– Ahora resta saber que le pasó a su hijo…

Luis: Sí, porque no me puedo quedar con la intriga de lo que le pasó a mi hijo. Hoy estoy feliz de que esté en casa, con su hermana. Que estemos todos juntos porque eso es lo más importante, pero también me queda saber qué fue lo que le pasó. Desde la clínica San Justo no se han comunicado con nosotros, el pediatra de él me llamó y a él lo escuché porque es una persona que conozco desde hace mucho tiempo, pero igualmente las investigaciones se van a hacer, porque queremos saber quién, cómo y dónde fue.

Luego de Elías salieron muchos casos de violencia médica a la luz. Y vamos a buscar que no pase más. Leímos comentarios de muchas personas que pasaron algo similar y nunca se hizo público, entonces, por un lado está bueno que lo de nuestro hijo se haya hecho tan masivo.

Recordemos que desde el Sanatorio San Justo descartaron la posibilidad de que el bebé haya sufrido las quemaduras mientras estuvo internado allí.

Fuente: La Voz de San Justo.