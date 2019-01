Viviana Galarza se recupera de las siete puñaladas que recibió al ser atacada por Fabián Pereyra, quien también resultó herido, pero por la paliza que le dieron vecinos que evitaron que siguiera acuchillando a la mujer y que se fugara. El hombre permanece en la cárcel y deberá ser operado.

Viviana Galarza (36), la mujer acuchillada por su expareja el pasado lunes en barrio Jardín de San Francisco, se recupera favorablemente de las lesiones recibidas y el próximo viernes podría llegar a ser entrevistada por el fiscal que entiende en la investigación a los fines de conocer detalles de lo ocurrido en la vivienda de avenida Caseros al 1600.

Ayer, la víctima del brutal ataque fue evaluada por el médico forense Mario Vignolo, quien determinó que Galarza se encontraría en condiciones de prestar testimonio ante el fiscal, de todos modos desde la fiscalía se indicó que la intención es dialogar con la mujer, “pero que si ésta no se encuentra en condiciones, la entrevista con el fiscal se podría posponer para la semana próxima”.

Pereyra, herido a causa de la golpiza que le propinaron los vecinos para que dejara de acuchillar a Viviana, era trasladado en una ambulancia

Acerca de la salud de Viviana, Vignolo dijo que “se encuentra con una mejora importante, ya fue trasladada a una sala de clínica médica, su evolución es buena a tal punto que la enfisema subcutánea que tenía se está resolviendo, se encuentra sin asistencia respiratoria, lúcida, orientada en tiempo y espacio, se encuentra dolorida pero consciente”.

Además, el profesional indicó que en clínica médica ha de continuar con su recuperación de las heridas que le causaron las siete puñaladas que le propinó su exmarido, Fabián Pereyra (48).

Las heridas que recibió no afectaron órganos vitales “si bien presenta varias, éstas no son tan profundas -continuó Vignolo-. En algún momento se temió por lesiones en las vías respiratorias pero eso no ocurrió afortunadamente, repito, son todas lesiones superficiales las que recibió, se encuentra fuera de peligro y en franca recuperación”.

La mujer presenta heridas cortantes en la zona del cuello, los brazos y el rostro, en la zona de las cejas, “no son heridas profundas, ya han sido suturadas y la que más preocupación nos produjo fue la lesión en el cuello, por suerte no fue una lesión tipo degüello sino más bien punzante”, describió el forense y agregó que Viviana presenta lesiones defensivas en las manos, “es algo normal porque la víctima busca protegerse del ataque y esta no fue la excepción”.

El grave hecho de violencia de género ocurrió el lunes en una casa de Caseros al 1600

Como se recordará, la mujer fue brutalmente atacada por su expareja cuando llegó a su domicilio de avenida Caseros al 1600 luego de radicar una nueva denuncia en su contra.

Sobre Fabián Pereyra, quien la venía hostigando y amenazando de manera constante, pesaba una prohibición de acercamiento que no cumplió.

La detención de esta persona fue gracias a la intervención de vecinos que evitaron que continuara hiriendo a la mujer y que se diera a la fuga.

Pereyra designa defensor

Fabián Pereyra, está imputado como supuesto autor de “homicidio calificado en grado de tentativa”, pidió 24 horas de plazo para designar abogado defensor. Hoy en horas del mediodía, fue trasladado desde la cárcel hasta la fiscalía del doctor Bernardo Alberione y tras entrevistarse con el secretario Oreste Gaido solicitó ese plazo para designar defensor.

El hombre que el pasado martes fue dado de alta y trasladado a la Unidad Penitenciaria Nº 7 de nuestra ciudad, presenta secuelas y deberá ser intervenido quirúrgicamente en breve por lesiones que presenta en las manos.

Sobre el estado de salud del acusado de agredir a su expareja, el forense Mario Vignolo, que le realizó la revisación médica, señaló que “presenta lesiones tendinosas en ambas manos en la zona de los dedos, un traumatismo cráneo que no presenta compromisos internos y un importante escalpe del cuero cabelludo que fue suturado”.

A decir de Vignolo, las lesiones que presenta en las manos habrían sido autoprovocadas. “Debido al estado de alteración que presentaba esta persona al momento de atacar a la víctima, se habría provocado estas lesiones, ahora serán las pericias las que determinen si en el afán de continuar lesionando a la víctima se autolesionó”, dijo el profesional.

Pereyra deberá ser sometido a dos intervenciones quirúrgicas que podrían realizarse en hospitales de las ciudades de Córdoba o Villa María. Además, presenta “lesiones en la cara y el cuero cabelludo que fueron provocadas por quienes defendieron a la mujer”.

El hombre, una vez que designe abogado defensor será indagado y a partir de allí el fiscal dispondrá de un plazo de diez días para resolver su situación procesal.

Fuente: La Voz de San Justo.