San Francisco: Fiscal analiza si médico con COVID-19 cumplió la cuarentena

La pesquisa fue iniciada de oficio por el funcionario judicial de feria, Oscar Gieco. El profesional del equipo de Sportivo Belgrano contrajo la enfermedad en un congreso en Chile.

El fiscal de San Francisco, Oscar Gieco, ayer miércoles una investigación de oficio para determinar si el jefe médico de Sportivo Belgrano, que contrajo coronavirus (covid-19), realizó efectivamente la cuarentena obligatoria cuando volvió de Chile en marzo.

El domingo se le realizó un hisopado que resultó positivo al traumatólogo Daniel Elkin, luego de que se conoció que uno de los asistentes a un congreso al que fue se enfermó con el virus.

El especialista afectado relató que cumplió la cuarentena cuando regresó y que nunca tuvo síntomas de la enfermedad.

Ahora el funcionario judicial de feria pidió informes a la Dirección Nacional de Migraciones para conocer cuándo regresó exactamente a la ciudad cordobesa.

A su vez, una mujer denunció al teléfono especial del Ministerio Público Fiscal que el médico “atendió a su madre” supuestamente “violando la cuarentena”.

Valetín Vicente, director del hospital Iturraspe y miembro coordinador del COE regional, dijo a Cadena 3 que pusieron en cuarentena a 50 personas que habían tenido contacto con él y que atendió en clínicas privadas de seis localidades.

“El 11 y 12 de marzo tuve un curso en Chile, cuando no era país de circulación activa del virus. Volví y el lunes 16 a la tarde lo declaran zona de circulación activa. Avisé al agente de Epidemiología que me iba a aislar lo que me quedara de 14 días”, había dicho Elkin.

“Cumplí los 15 días desde que volví de Chile y jamás presenté ningún síntoma, en ningún momento. Terminé la cuarentena y me llamaron el domingo de Epidemiología diciendo que uno de los médicos que fue al congreso dio positivo, y nos pidieron a todos que por las dudas nos hisopáramos. Lo hice y me confirmaron que soy positivo”, agregó.

