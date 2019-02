San Francisco: Habló Viviana Galarza, la mujer ataca por su ex pareja en B° Jardín

Más de cuatro horas le llevó a Viviana Galarza (36) reconstruir la pesadilla que vivió el 21 de enero cuando llegaba a su casa de barrio Jardín y fue atacada a cuchillazos por su expareja y padre de sus hijos, Fabián Pereyra (48), que permanece preso. La mujer venía de denunciarlo ese día porque no cumplió la restricción perimetral.

Tras recibir el alta médica y sobrevivir a la agresión física que pudo ser mortal, ella enfrenta hoy otra batalla: ser sostén de una familia con tres hijos.

“Estoy destrozada, mal por la situación porque nunca esperé esto, jamás pensé que me iba a ocurrir algo así”, dijo la víctima en entrevista exclusiva.

La mujer, que se recupera de las siete puñaladas que recibió, el último viernes prestó testimonio en la fiscalía de Delitos Complejos a cargo del fiscal Bernardo Alberione. Las secuelas del ataque son evidencia en su rostro y brazos, marcados por la cicatrices.

“Fue feísimo volver a recordar todo -aseguró Viviana-. Yo me iba a ir a visitar a mi familia unos días porque estaba muy aturdida, él (Fabián) se me aparecía cada tanto y además tenía mucho miedo. Pero pasó esto que no lo esperaba, nunca me imaginé que él me iba a atacar de esta manera tan cruel”, narró.

Sin perdón

Viviana fue tajante al asegurar que nunca perdonará a su agresor, de quien se separó hace seis meses. “Jamás voy a perdonarlo porque no le importó la vida de sus hijos y la mía tampoco. Él decía que me amaba pero nunca me cuidó como mujer, como persona, nunca me demostró su amor. Era muy enfermizo su cariño hacia a mí, siempre le decía que ese tipo de cariño a mí no me servía, no me gustaba como era él”.

Antes del ataque, Viviana había denunciado a Pereyra. Sin embargo, durante la charla evitó referirse a esas denuncias previas, a años de maltrato.

Por otra parte, la mujer destacó el accionar judicial. “Estoy muy conforme con lo actuado por la fiscalía hasta ahora. Pido que se haga justicia para que esto no vuelva a suceder ni a mí ni a ninguna otra mujer. Es muy feo vivir lo que yo he vivido. Gracias a Dios que lo puedo contar, por eso pido que se haga justicia”.

Viviana tras declarar ante la Justicia el último viernes. Habló con LA VOZ DE SAN JUSTO pero pidió no mostrarse frente a la cámara

No está sola

Viviana sobrevivió al infierno y su agresor está preso. En tanto, la investigación continúa y el proceso será largo, pero no está sola. Además de familiares y allegados a ella, la acompaña el colectivo “Paso a Paso”, que el viernes no se alejó ni un minuto de los tribunales mientras Viviana reconstruía la peor pesadilla.

La agrupación encabezada por Silvia Windholz, como lo hace con lotras víctimas de violencia de género, le brindan contención para salir adelante.

“Por mis hijos quiero salir adelante, como hice siempre. Luché hasta lo último por mi vida y para poder estar al lado de ellos”, señaló la mujer en su crudo relato a este diario.

“Saqué fuerzas de donde no tenía para poder superarme y poder continuar la vida junto a mis hijos”, agregó.

Parte de la agrupación Paso a Paso acompañó a la víctima a tribunales

Agradecida y ayudada

“Estoy muy agradecida a todos por la ayuda que tuve, especialmente de parte de la agrupación Paso a Paso. Silvia es una gran mujer; además le quiero agradecer a mis amigas del Baby Fútbol, de la escuela adonde concurren mi hijos, a todos les quiero agradecer”, indicó.

“Mi idea es encontrar un trabajo para darle todo lo que necesiten mis hijos y que nada les falte, quiero que el mayor siga jugando al fútbol y estar cerca del más chiquito”, confesó esta madre de tres menores de 12, 10 y un año y medio.

Viviana “está tratando de reponerse, se quiebra muchas veces, tiene pesadillas, le cuesta dormir, está mal”, describió Windholz sobre el estado de la víctima de un intento de femicidio.

Es por ello que la organización y comedor comunitario que integra en barrio La Milka, se puso en contacto con otras entidades sociales con el objetivo de conseguir un ventilador, pañales para bebé tamaño grande y alimentos para la familia de Viviana que decidió dejar la casa de avenida Caseros al 1600 donde ese lunes fue brutalmente atacada.

“Lo que más estaría necesitando es un ventilador porque tuvo que dejar todas sus pertenencias en su casa. También son necesarios alimentos para los chicos: frutas, verduras, carne, alimentos en general. La pasaron muy mal”, dijo Whindolz.

Y añadió: “Todo lo que puedan donar es bienvenido. Todo es necesario porque se trata de una mujer que no va a poder trabajar por un tiempo”.

En ese llamado, el merendero Sueños Compartidos de la ciudad de Frontera, con muchas necesidades también, abrió sus puertas para todas aquellas personas que quieran colaborar con Viviana y su familia.

Uno de los responsables, Mariano Cortéz, explicó que “lo que le pasó (a Viviana) fue muy fuerte, debe recuperarse emocional y físicamente, mientras tanto debe afrontar una situación muy difícil porque no puede trabajar. No hay que dejarla sola”, enfatizó.

Cómo ayudar Las donaciones se reciben en el merendero Paso a Paso de la Milka, ubicado en la intersección de las calles Madre Mansilla y Pasteur; y en el merendero Sueños Compartidos de Frontera, situado en calle 56 al 155, o llamando al celular (03564) 15586496 para que las pasen a retirar.

Viviana declaró durante más de cuatro horas en la fiscalía

Cómo sigue el caso

Pereyra se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 7 y fue imputado como supuesto autor de “homicidio calificado, femicidio en grado de tentativa”, luego de haberle provocado heridas a Viviana, que debió permanecer varios días internada en el Hospital “J. B. Iturraspe”.

Después de escuchar el testimonio de la víctima, el fiscal Alberione indagará al hombre acusado de atacar a Viviana cuando llegaba de radicar una denuncia en su contra. El imputado es defendido por el momento por el asesor letrado de feria, César Testa.

El agresor, que también estuvo internado en el Hospital a raíz de los golpes que recibió de parte de vecinos que salvaron a la mujer cuando la atacaba, deberá ser sometido a dos intervenciones quirúrgicas en los tendones de ambas manos.

Fuente e informe La Voz de San Justo