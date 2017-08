San Francisco: junto a Schiaretti y García Aresca, Llaryora cerró la campaña para todo el Departamento

El salón de Bomberos Voluntarios fue el lugar para el cierre de campaña del primer precandidato a diputado nacional de Unión por Córdoba, Martín Llaryora. Acompañado del gobernador Juan Schiaretti y los intendentes y legisladores departamentales que responden a la fuerza política, el exintendente de San Francisco pidió al electorado “votar bien” el próximo domingo 13 de agosto, cuando se celebren las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso): “Todos sabemos la situación que estamos en el país y el domingo debemos votar bien y por la región”.

Llaryora criticó que “Capital Federal es el distrito más rico y más subsidiado del país” e indicó que eso debe terminarse: “Es alarmante la situación que afecta la provincia y a nuestros vecinos y familias. Cuando pagás más cara la luz y los porteños la pagan a la mitad es porque vos les pagaste la luz a ellos. Lo mismo con el colectivo. A ver: ¿cuántos subtes hay en Balnearia? Nosotros le subsidiamos el subte. Por eso tenemos que rediscutir el nuevo marco de coparticipación pero además analizar los subsidios que reciben ellos. Es injusto lo que le pasa al interior; son dos argentinas, el interior y la provincia de Buenos Aires”, remarcó.

El vicegobernador, actualmente en licencia por la campaña, afirmó que “la única manera de detener esto es el voto del domingo, con un mensaje de las provincias al gobierno nacional diciéndoles que pare; dijeron que iban a cambiar pero mientras tanto seguimos esperando”, dijo, agregando que “estamos a tiempo de corregir, de tomar las decisiones necesarias para que Argentina encuentre un camino mucho más justo para todos”.

Llaryora se refirió luego al pésimo estado de la ruta nacional 158 y aseguró que Cambiemos mintió cuando anunció los arreglos sobre esa arteria. Asimismo sostuvo que el gobierno nacional cometió errores incomprensibles, “como sacarles los remedios a los jubilados o el tema de las pensiones a las personas con capacidades diferentes. Ni hablar de la cuestión de la edad jubilatoria, que también se podría modificar. A eso le decimos no”, enfatizó.

Por su parte, el gobernador Juan Schiaretti expresó que “venimos a decirle a San Francisco que uno de sus mejores hijos va a ser el mejor diputado nacional que puede enviar Córdoba al parlamento, en un momento donde será necesario gente de experiencia, con capacidad y juventud. Además para que se ejecute el presupuesto y lleguen las obras para Córdoba”.

El gobernador indicó que en las Paso no está en juego la relación institucional de Córdoba con la Nación: “Nosotros siempre vamos a garantizar la gobernabilidad y vamos a ayudar a que el país no desbarranque”, aseguró.

Por último, Schiaretti declaró no estar enojado con el presidente Mauricio Macri: “Yo no estoy enojado, sino que le digo al presidente que hay errores; no puede ser que a la gente no le alcance para comer, la plata a fin de mes o que la inflación no pare. Esto se lo dije en privado, somos amigos”, señaló.

Fotos: Radio Canal.

Fuente: La Voz de San Justo.