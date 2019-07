San Francisco: La Secretaría de Salud dio otro paso más hacia la digitalización

Con la entrega de una nueva notebook al área de División de Control Alimentario, dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Francisco, el municipio avanza en su intención de digitalizar la información.



“La entrega de esta notebook que estamos haciendo hoy significa un avance que impulsamos desde la Secretaría de Salud al Departamento de Control Alimentario. Desde hoy nuestros inspectores van a tener una herramienta más que les dará información constante y precisa al momento”, comentó el secretario de Salud municipal, Fernando Giacomino. “Esto es un proceso más hacia la digitalización de la historia clínica a la que apuntamos desde la secretaría a mi cargo, por pedido de nuestro intendente Ignacio García Aresca”, añadió el funcionario.

La jefa de la División de Control Alimentario, Silvia Rufino, expresó por su parte: “Desde el área municipal de Bromatología estamos permanentemente atentos a las mejoras que podamos hacer, por eso recibimos con alegría esta herramienta el día de hoy, algo que nos servirá para no tener que recurrir a los papeles o archivos, sino que de manera inmediata vamos a poder tener acceso a la información”.

Para Rufino, la incorporación de la notebook con el software correspondiente para tal fin “nos permitirá optimizar información en cuanto al carné sanitario, la trayectoria de cada uno de los negocios, hacer la trazabilidad de los negocios, saber por ejemplo cuándo se visitó una carnicería por última vez, qué tipo de acta se le hizo y si está o no en Tribunal de Faltas, etc, es decir que es de mucha utilidad, pero también nos permitirá darle información a la comunidad sobre los seguimientos de las actas o libros de inspección que realicemos”.