San Francisco: segunda marcha por Yuliana. Pidieron que la causa sea caratulada como “femicidio”

Por segunda vez, marcharon para pedir justicia por Yuliana Chevalier, la joven de 20 años que murió en la madrugada del viernes 18 de agosto tras recibir un disparo en una casa de barrio La Milka. En esta oportunidad, pidieron que la causa sea caratulada como “femicidio” ya que actualmente está como “homicidio agravado”.

Junto a los familiares y allegados de la joven fallecida se dieron cita agrupaciones defensoras de los derechos humanos entre las cuales se encontraban las integrantes de Juntas y a la Izquierda y Mujeres Unidas.

La marcha comenzó en la Plaza Cívica desde donde caminaron por la avenida del Libertador (S), hasta el frente de la Departamental San Justo de Policía.

En ese lugar se vivieron momentos de profundo dolor, entre los cuales se destacó el reclamo de la abuela de la víctima, Teresita Benavídez, quien de rodillas imploró justicia.

“Alejandro Lovera, asesino de mi nieta. Vas a pagar. Soy la abuela, sabés que no te tengo miedo. Alejandro, me conocés, no voy a parar hasta que haya justicia. Dios va a hacer justicia. No vas a salir de la cárcel, asesino, soy la abuela. Me arrancaste mi nieta, me mataste mi nieta. Te abrí las puertas de mi casa y me arrancaste el corazón, maldito”, gritaba desconsolada la señora.

A su vez, las personas presentes comenzaron a gritar “Lovera femicida, Lovera femicida”, tras lo cual y en absoluto orden volvieron a marchar hacia la Plaza Cívica.

Causa se caratule como femicidio

Verónica Bessone y Carolina García, de Mujeres Unidas, quienes expresaron su solidaridad para con la causa que tiene como único imputado y detenido al novio de la víctima, el policía Alejandro Lovera.

“Estamos acompañando esta marcha que fue impulsada por la familia. Se pusieron en comunicación con nosotras y por eso estamos acompañando porque además creemos que es necesario, sobre todo para que este crimen se considere como femicidio y no un homicidio agravado por el vínculo”, indicaron.

Por su parte, Carolina García explicó que “este tema fue planteado desde la primera marcha y con el correr de las horas terminamos por convencernos de que esto es un femicidio. Por eso estamos acá, por pedido de los familiares para que se cambie la carátula a femicidio, es decir, el crimen a la mujer por el solo hecho de ser mujer donde el hombre utiliza a la misma y la tiene como un objeto”.

Las marchas toman fuerza

“Haciendo un recorrido por el tiempo, las marchas han ido en crecimiento lo cual para nosotros es positivo porque visibiliza la situación. Antes quizá había el mismo número de chicas muertas pero no se lo llamaba femicidio y se lo disfrazaba con los crímenes pasionales dentro de una sociedad patriarcal donde se decía que esto había ocurrido porque ‘la mujer algo había hecho'”, indicaron las activistas.

Por último, dijeron que “con esto queremos visibilizar el problema, ponerlo en la discusión de la sociedad, debatir sobre esto para cambiarlo y por eso creemos que con cada marcha vamos creciendo y construyendo”.

