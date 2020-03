San Francisco: Transportaba 462 pescados en un vehículo no apto

En un control de rutina, realizado en la ruta Nacional N° 158 a la altura de la localidad de San Francisco, personal de la Dirección de Policía Ambiental conjuntamente con Gendarmería Nacional detectaron que un vehículo utilitario transportaba una gran cantidad de pescados.

El pescador, proveniente de Santa Fe, pretendía comercializar los ejemplares en Córdoba pero no solo no tenía documentación, sino que no estaba respetando la cadena de frío en el traslado de los mismos.

Los agentes de la repartición perteneciente al Ministerio de Coordinación contabilizaron 462 pescados, la gran mayoría eran sábalos pero también encontraron palometas, bagres, viejas del agua, moncholos, surubíes e incluso especies protegidas como el dorado. Los inspectores labraron las actuaciones correspondientes por infringir la normativa que regula la actividad de pesca.