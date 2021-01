San Guillermo: La autopsia reveló que Camila Florez murió por ahorcamiento

La autopsia al cuerpo de Camila Florez, la joven que fue encontrada muerta en Bo. Pueblo Viejo de San Guillermo, estableció que su muerte fue asfixia por ahorcamiento. No obstante se continúa con la investigación bajo los protocolos de femicidio. La familia había denunciado a su pareja como el responsable de la muerte

De acuerdo a la Fiscal Emilce Fissore, el estudio del cadáver realizado el pasado 22 de diciembre, estuvo a cargo del médico forense de Rafaela, Dr. Ortega.

De esta manera, el resultado coincide con lo que había establecido en el lugar del hecho, la médica policial, Dra. Marianela Barbero.

No obstante, la Fiscal Fissore, indicó que la autopsia no es la única medida de prueba para dilucidar el hecho ya que también se han ordenado otras medidas para encontrar evidencias a través de entrevistas de testigos y familiares, elementos electrónicos que serán peritados, registros de cámaras de seguridad. Con todas estas pruebas se buscarán las conclusiones correspondientes.

La investigación continúa bajo el protocolo de femicidio, agregó la Dra. Fissore. Además informó que se mantiene un contacto permanente con los padres de la joven oriunda de San Fernando (Bs.As)

Melina Castro, hermanastra de Camila, había denunciado por Radio Belgrano, que ella me contaba que su pareja era celoso, que no salía, que no podía relacionarse con nadie, pero además por testimonios de vecinos, en la vivienda se escuchaban gritos, apareció golpeada, entre otras situaciones violentas.

El jueves pasado por la noche estábamos por whatsapp y me dijo que el hombre le quería pegar, que estaban peleados y que quería volver. Luego perdí el contacto y después de media hora, la pareja me dice que la estaban buscando. A la hora y media, él me mandó un audio llorando, diciendo que mi hermana se había ahorcado.



Fuente: Radio Belgrano Suardi