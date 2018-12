Schiaretti: “bienvenido el gas natural a Seeber, es el progreso para la localidad”

La localidad de Seeber recibe al Sr. Gobernador de la Provincia de Córdoba Cr. Juan Schiaretti a la localidad de Seeber .

La llegada de Juan Schiaretti será para la habilitación del Ramal de Alimentación y Planta Reguladora de Presión de los gasoductos troncales en Seeber y Morteros.

El Gobernador fue recibido por la intendenta Celia Giorgis, Secretarios del Municipio e Instituciones. Estuvieron presentes, además, la legisladora provincial por San Justo, Graciela Brarda, y por el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Bartolomé Heredia, directores generales de Infraestructura y de Planeamiento y Gerenciamiento de Obras.

Por su parte Giorgis dijo “se trata de un día de muchas emociones, en el orden administrativo venimos cuidado los recursos y la provincia nos ha ayudado, y esto se ve en cada uno de los pueblos del interior con la obra pública…” “Seeber logró crecer, podemos disfrutar de un natatorio polideportivo, y como no mencionar a la educación si este gobierno es una prioridad optimizar el sistema educativo no sólo nos ha cortado con el plano de la sala para niños de 4 años sino también y por sobre todas las cosas el nivel medio completo del Doctor José Manuel de la Sota en 7 años de estudio son técnicos en informática alumno jóvenes cordobeses capacitados preparada para el mundo moderno y escuela primaria cumplió el pasado mes de octubre 100 años y pudimos presentar una escuela renovada con aulas hermosas con el techo de la cobertura de techo totalmente nueva y eso no alcanza las palabras para agradecerle todo el año pasado y con la sala cuna nos mudamos donde funcionaba anteriormente heladería bajo el Programa del Niño y la Familia en estos momentos entre 20 niños entre 0 a 3 años a cargo de personal capacitado y responsable…”.

Agradeció la colaboración de los Legisladores que acompañan siempre a la localidad; por último una reflexión personal a los niños y jóvenes en las escuelas conocer aquellos que lucharon por nuestra libertad, le pido que disfruten del mostrador que conozcan a nuestro Gobernador Schiaretti porque les aseguro, que conocer al Gobernador, quién ha sido capaz de forjar un mejor futuro para todos los van a veces me siento orgulloso de ser cordobés de agradezco su presencia en nuestro pueblo le agradezco la inauguración de esta tan importante gracias por haber venido”.

En redacción-