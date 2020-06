Seeber: La Policía intenta identificar a la persona encontrada en estado de hipotermia

Hallazgo en Seeber. La palabra de Celia Giorgis, Intendente de la localidad. Nota con Universal Medios.

Giorgis explicó que el hallazgo se dio en el acceso sur a esa localidad antenoche. “El hombre llevaba muletas, tendría unos 55 años y su origen no se sabe aún. La persona, de sexo masculino, presentaba un cuadro de hipotermia y fue encontrado por una persona que pasaba por el sector. El hombre fue atendido por el servicio de emergencias y personal policial local. También se le dio participación al Centro de Salud de Brinkmann. Y activamos el protocolo de covid- 19 por eso no nos acercamos mucho”.

“Me avisan que había una persona al costado de la ruta, y todo indicaba que con algún tipo de invalidez, porque no se podía mover”, explicó Celia Giorgis, intendente de Seeber.

Tras el hallazgo, el hombre fue trasladado a la ciudad de San Francisco y permanece internado en el Hospital Iturraspe, en principio, en buen estado de salud.

“Estaba acostado y la Policía lo cubrió con una frazada; lo encontró una persona que venía de su trabajo y dio aviso al 101″.

Fiscalía investiga el suceso para determinar qué sucedió realmente.

Audio Nota “La Supermañana”

Informe Policial

MASCULINO HALLADO A LA VERA DE LA RUTA, EN CERCANIA DE LA LOCALIDAD DE SEBEER

El hecho tuvo lugar en las últimas horas del pasado lunes, cuando Personal Policial del Destacamento de la localidad de Sebeer recibe un llamado solicitando la presencia policial en el acceso Sur de la localidad, ya que habría una persona tendido en la carpeta asfáltica. Al llegar al lugar, se constató que era un masculino de unos 55 años de edad, contextura física delgado, de 1.60 mts de estatura, cutis trigueño, pelo color negro, que vestía un pantalón gris y una remera de lana color marrón claro, y utilizaba muletas; que al entrevistarlo se mostraba muy confuso no dando a conocer su identidad, manifestando en un momento llamarse ROBERTO QUIROGA cuestión que no se pudo acreditar, no pudiendo aportar más datos filia-torios, como así tampoco explicar sobre su procedencia. Se hace presente servicio de emergencias (SEM) a cargo del Dr. Álvarez, quien lo asiste en el lugar y lo traslada hacia al Centro de Salud de la localidad de Brinkmann, donde es recibido por el Dr. Delgado Alejandro, quien diagnostica principio de hipotermia y al entrevistar al causante el mismo adujo que sería oriundo de una localidad de la provincia del Chaco.

Por lo que con las precauciones del caso, con la ambulancia de la ciudad de Brinkmann, se lo deriva al Hospital J. B. Iturraspe de la ciudad de San Francisco para realizarle un hisopado por COVID-19, quedando internado también por presentar un cuadro diagnosticado como Acidosis Metabolica-Trastorno de la conciencia. A raíz de la intervención policial se le dio participaxion a la fiscalía de instrucción Morteros quien Dispuso que se labren las actuaciones sumariales correspondientes y se realicen las investigaciones a los fines de determinar de forma certera la identidad del masculino, con resultado negativo hasta el momento, por lo cual se le pide a la comunidad en general que quien pueda aportar alguna información referente al caso se comunique a la dependencia policíal más cercana o al número telefónico de la Cría. Brinkmann 03562-481290.

(Foto archivo)