Simón Tomatis desde Balnearia: “Estoy aislado y cumpliendo con todo el protocolo”

La empatía es la capacidad que tiene el ser humano para comprender los sentimientos y emociones de las demás personas. Varios psicólogos coinciden en señalar que no solo basta con comprenderlas sino que eso se transforme en acciones por el bien común y se convierta en medio para que fluya la convivencia.

Insistimos con el mensaje y hoy charlamos con Simón Tomatis, fue el primer caso de coronavirus de Balnearia.

Si bien Tomatis es oriundo de Altos de Chipión, es Ingeniero Agrónomo y vive en Balnearia por su trabajo. “Estoy muy bien de salud afortunadamente, y el contagio se pudo haber dado cuando me encontré en la oficina con un hombre de Monte Buey que dio positivo; lo primero que me pasó es comenzar con una congestión, sin tos ni dolor de garganta; pero sí la pérdida del olfato”.

Al enterarse de estar infectado explicó “sentí miedo, primero por mis padres que son grandes, por mi familia, mi mujer y mi hijo, y además por la gente que pude haber contagiado, que por suerte esos resultados dieron negativos”.-

Tomatis tiene 32 años, y se encuentra totalmente aislado, “tengo una persona que me deja los alimentos en la puerta de mi casa, y me comunico por teléfono y de manera virtual con mi familia, y así seguiré hasta el 15 de agosto donde me realizarán un nuevo hisopado para saber si sigo con la enfermedad”.-

Asimismo ” nunca dudé en contarlo a través de las redes sociales porque es una manera de ayudar a cortar la cadena de contagios, gracias a eso más gente me ayudaba a recordar con cuanta gente he estado en contacto, porque parece simple, pero no nos damos cuenta lo social que somos, pero sobre todo mi trabajo, que me lleva a toda la región; estoy muy agradecido por el apoyo de la gente; pero al principio tuve miedo por la condena social”.-

Fueron 50 personas aproximadamente, según contó, que estuvieron en contacto con el profesional, la mayoría de los test realizados dieron negativos.

Para cerrar “agradezco a las autoridades sanitarias de Chipión y Balnearia, siempre se ocuparon muy bien de mi estado; a toda mi familia y a la gente por cada uno de sus mensajes; a la gente cuidarse mucho que esto no pasó todavía”.-

