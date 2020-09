Sunchales: Cómo transitar la cuarentena y “reinventarse” para seguir trabajando junto a Keka Costamagna

Hoy desde Sunchales, Provincia de Santa Fe, junto a nuestra querida amiga Keka Costamagna. “Keka” demostradora ESSEN y Cocinera en tantos programa de Canal 10, Brinkmann.

Luego de varios meses sin ver a su familia, parte de ella esta en nuestra ciudad, debido a esta pandemia, Keka nos cuenta de la situación sanitaria de su ciudad y de sus nuevos proyectos “reinventada” para seguir trabajando.-

Costmagna nos cuenta que “venimos llevando la cuarentena como se puede, lo que más se extrañan son los afectos, la familia, los que están más lejos, los nietos; pero tenemos que pasarlo; Sunchales está complicado y se han restringido actividades debido al aumento de casos”.

En el reporte epidemiológico de este jueves jueves 24 dado por la Municipalidad de Sunchales, se detectaron otras 2 personas contagiadas por coronavirus, las cuales han sido confirmadas por nexo epidemiológico. Sin embargo, los casos positivos activos se han reducido en 8 comparado con el reporte de ayer porque se ha elevado la cifra de personas recuperadas en 31. De las 118 personas positivas en estado activo, 3 se encuentran en el Hospital Almícar Gorosito, 3 en el Centro de Aislamiento y las 112 restantes aisladas en sus domicilios. Los aislados se redujeron a 455 personas.

Agregando “más allá de los números poca gente circula en la calle y los más jóvenes aprendieron bastante, la ciudad es otra y totalmente vacía a veces”, sostuvo.-

En cuanto a lo laboral Keka dijo “ESSEN es una empresa líder en diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos de alta calidad para la cocina. Impulsamos la cultura del “Cocinar hace bien”, convencidos de los beneficios que tiene la cocina casera para el cuerpo, la mente y el espíritu; en esta cuarentena la gente se inclinó mucho por las recetas, la cocina así que las ventas no cayeron tanto como se pensaba, de igual manera no podemos trabajar como lo hacíamos siempre; por lo general nosotros llegamos a cada hogar para demostrar cómo se usan nuestros piezas y ayudar a cocinar, esto ya no se puede hacer, optamos video llamadas por wsp y otras plataformas; eso nos permitió sumas mas personas y seguir vendiendo; la empresa ESSEN es la que se encarga de mandar de manera gratuita las nuevas compras y pedidos, no nosotros, por el momento”, sentenció.-

Pero no solo pasa por la cocina cuenta Keka “al estar mucho tiempo en las redes sociales para vender y seguir trabajando encontré una linea de productos de elaboración natural todo de origen vegetal, se llama Biogreen, Creadora de bienestar, así que me sumé como vendedora de productos naturales para el hogar y cosmetología, son productos de muy buena calidad y quiero llegar a Brinkmann con representante en esa zona, los interesados me pueden contactar y sumarse, hay muchos jóvenes en el negocio y es una gran oportunidad laboral, se los recomiendo…”.-

Para contacto con Keka Costamagna 3493- 403433-

Audio Entrevista TDN

Nuevos productos Biogreen

Promociones ESSEN, Día de la Madre