Aubone: “la patología hoy prevalente en esta región es el dengue y no el coronavirus”

Hoy en conferencia desde el Municipio de Morteros se actualizaron datos sobre Dengue y Coronavirus.

En contacto con los medios de prensa hablaron el secretario de Salud, Dr Gonzalo Aubone, la Viceintendente Valeria Gandino, el Director del Hospital Sauret, Fernando Geddo, y el Secretario de Industria y Ambiente, Ricardo Ludueña.

El Secretario de Salud sostuvo que “la patología hoy prevalente en esta región es el dengue y no el coronavirus”. “Los casos de dengue confirmados se encuentran en buen estado de salud y todos han tenido una buena evolución, una evolución clásica como se la llama”, ” y todos los casos son importados de Brinkmann, queda un solo caso que no se sabe si es autóctono o no”. “Esto nos permite seguir con las medidas preventivas para no darle lugar al mosquito…”.-

En cuanto al coronavirus, las autoridades explicaron que únicamente fue reportado un caso”, paciente “cuyo árbol epidemiológico dio negativo”. Su evolución es muy buena. “con el coronavirus, podemos decir que, por hoy, estamos en punto cero”, destacó Aubone. No obstante, apuntó que podrían llegar todavía personas que han viajado al exterior: “vendrán con los recaudos necesarios” “tomamos medidas que podríamos llamar extremas, para cuidar a Morteros y zona, cada persona que intente volver a nuestra ciudad y haya viajado al exterior deberá realizar la cuarentena como dispuso el Gobierno Nacional, los 14 días aislados…”.- “Hemos hablado con las empresas de transporte y las agencias de viajes”.–

A saber se comunicaron con las empresas de transporte locales y de la Provincia, para que los pacientes llegados del exterior sean interrogados y se les pueda proveer de un barbijo. “Esa acción se va a implementar a la brevedad”.

Recordaron que desde el Municipio, sugieren suspender actividades al aire libre, recreativas o deportivas por lo menos hasta fin de marzo.

Sobre los casos puntuales de dengue atendidos en Morteros, “todos fueron atendidos en el sector privado, se mandaron a analizar doce casos, de los cuales diez dieron positivo, nueve son de Brinkmann, uno aun no sabemos…”.-

