Vanesa Cornaglia primer caso positivo de Covid-19 en La Para: “Seamos solidarios y más unidos que nunca”

Desde hace largos meses el mundo gira en torno a la pandemia reconocida como Coronavirus. Pandemia que significa que afecta a un sector extenso de la sociedad, tal cual lo evidencia dicho virus.

Pero el hecho es que no solo nos afecta a nivel orgánico o por el mero presencia de síntomas y malestares físico, sino que también evidencia otros malestares que en estos contextos subyacen y quedan al descubierto.

Pero entonces que nos pasa como sociedad que ni siquiera pensamos en empatizar con otras personas más expuestas, más vulnerables sin siquiera pensarlas como parte también de nuestro sistema, de nuestro entorno y por ende por parte nuestra también.

Luego de enterarse de que tiene coronavirus, realizó una publicación en la red social de facebook y dialogó con Universal Medios. Nos referimos a Vanesa Cornaglia, de la localidad de La Para, único caso positivo de Covid-19 confirmado esta semana.

Vanesa es asintomática y se aguarda resultados de hisopado en su esposo. Mientras que su hija de 3 años no será hisopada por recomendación de su pediatra.

Coraglia tiene 34 años y esta gestando su quinto mes de embarazo y relata “viajé a Villa Santa Rosa el 28 de julio porque tenía un turno de antemano para una ecografía con la Dra. Ruatta; tanto ella como su secretaría en todo momento llevaban barbijos colocados; para este turno me acompañó mi marido y es la única vez que salí de mi localidad dado la situación por la pandemia, cuando supe de mi embarazo mi obstetra de la ciudad de Córdoba me atiende de manera virtual y me recomendó no viajar, todas las indicaciones se realizan de manera telefónica o virtual; realizamos ese día los controles y volvimos a La Para y el día jueves recibo un llamado donde me informan que la doctora que nos atendió debió ser aislada junto a otras personas; en poco tiempo me confirman que la profesional había dado positivo de Covid- 19 y es donde nos convocan para los testeos; el primero fue sospechoso y el de sangre me dio positivo”.-

Su sensación al recibir el resultado “muy angustiante y desesperada por mi bebé, estaba preocupada por eso, que todo estuviera bien y también por mi nena de 3 años, me preocupa la salud de ellos; de todas maneras soy asintomática estoy con un resfrío que empezó mucho antes de viajar al control”, sostuvo.

Sobre su estado de salud remarca “estoy asintomática y me siento muy bien, afortunadamente, fue un impacto enterarme pero ahora estoy cursando la enfermedad más tranquila; tanto mi pequeña como mirado están muy bien de salud y aislados en casa, contamos con espacios amplios como para llevar adelante la situación; veníamos encerrados pero ahora más, mi marido fue hisopado y se aguardan los resultados”.– Agregando “mi preocupación al enterarme fue por mis padres, estuve con ellos y sobre todo mi padre es diabético y fumador; me puse triste por el miedo a haberlos contagiado; informé los más rápido que pude y con los nervios que cargaba, una lista de toda la gente que había estado cerca mió en estos días, dieciséis aproximadamente, lo importante es contar y pedir a la gente recordar con quién uno estuvo, para aislar y realizar hisopados; por suerte en este caso todas esas personas dieron negativo, eso me generó tranquilidad”.-

Para continuar “Vane” nos cuenta “no dude en publicar en redes que estaba contagiada porque eso me permitió ir atrás, que entre todos podamos armar un nexo epidemiológico y cortar la cadena e impedir que el virus se expanda, todos fueron hisopados por mi positivo y dieron negativo; yo lamentablemente en mi condición me infecté en un control médico”.-

Agradecer, “necesito agradecer a mi pueblo, donde nos conocemos todos, donde me llegaron miles de mensajes sanos, apoyándome, demostrando amor todo el tiempo, de eso se trata gente, de ser solidarios y empáticos con el otro, el que se enferma y no quiere enfermar a nadie, demostremos eso, no entremos en pánico, esto avanza pero debemos estar todos unidos”, finalizó Cornaglia.

Para concluir podría decirse que utilizar la empatía o manejarse empáticamente o moverse de la empatía es no solo ponerme en el lugar del otro por estos tiempos, sino que también es reubicarnos en uno mismo y por ende uni y multidimensionalmente ubicarse en el lugar de los demás en el mismo tiempo.

