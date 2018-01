Varios incendios en basural de la localidad de Devoto

El último fin de semana dos dotaciones de bomberos de Devoto debieron concurrir al predio donde se ubica el basural en el oeste de la localidad, para sofocar un incendio. Pese a ello, informaron que si bien lograron controlarlo el foco seguía “humeando”, provocando preocupación por la desorganización, crecimiento y descuido de un sitio que se encuentra a una cuadra de un sector de viviendas.

“Históricamente en Devoto los incendios del basural ocurrieron, más que el incendio lo preocupante es el tratamiento que se le da a la basura y el desorden que hay en el basural. Es alarmante la cantidad de basura desordenada, ratones, alimañas y cómo se incrementó la cantidad de basura que llega a este sector”, afirmó el jefe del Cuerpo Activo, Mauricio Vietto.

Se trata de “un foco de infección problemático para la gente”, agregó, teniendo en cuenta que el predio recientemente incendiado está a 100 metros de las primeras viviendas de la localidad.

El bombero contó que hacía tiempo que no había incendios en la zona, o por lo menos no eran quemas grandes: “Veníamos de una época donde se quemaba bastante seguido, después que vecinos de la localidad hicieron denuncias no hubo más quemas grandes. Pero ahora el predio está desordenado y lleno de basura sin clasificar”, comentó Vietto.

Un incendio complejo

“Cuando llegamos al lugar nos circunscribimos al lugar donde se quemaba, se solicitaron maquinarias pesadas a la municipalidad para que se realice un corte perimetral”, describió.

Sin embargo sólo se pudo controlar la situación porque el basural sigue emitiendo humo, situación que se da por el tipo de construcción de estos lugares para el acumulamiento de residuos: “Por la forma en que se quema un basural que tiene fosa una vez que se incendia no se puede apagar totalmente. Se puede ‘cortar’ y que no siga avanzando”.

La extinción total sólo podría ocurrir con una lluvia de “milimetraje considerable” que posibilitara inundar la fosa, algo que resultó imposible por la cantidad de agua que implica utilizar de forma no natural.

“Esto pasa porque la basura se tira, acumula y van quedando abajo espacios o huecos. Si agarra fuego la temperatura se eleva ahí. Lo que se hace es apagar desde arriba donde hay más fuego, pero al poco tiempo empieza a quemar de abajo y vuelve a reanudarse el incendio”, sintetizó Vietto.

Fuente: La Voz de San Justo.