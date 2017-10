6 años de la muerte de Steve Jobs

El CEO de Apple, Tim Cook, compartió un homenaje a Steve Jobs, el fundador e ícono de la compañía que falleció a los 56 hace exactamente 6 años: el 5 de octubre de 2011.

“Recordando a Steve hoy. Todavía con nosotros, todavía inspirándonos. ‘Hacé algo maravilloso, y sacalo'”, es el tuit de la actual cabeza de una de las compañías más valiosas del mundo, que fue acompañado por una foto del mentor en su juventud.

Hace muy poco, durante la inauguración del Steve Jobs Theater en la nueva e imponente sede de Apple, Cook había hecho una emocionada referencia a lo que simboliza hoy la figura del fundador.

“Steve significaba mucho para mí y para todos nosotros. No hay un día en que no piense en él. Los recuerdos han llegado con más fuerza a medida que nos preparábamos para el día de hoy y este evento. Ha llevado algún tiempo, pero ahora podemos reflexionar sobre él con alegría, en vez de tristeza. El espíritu de Steve y la filosofía atemporal sobre la vida siempre serán el ADN de Apple. Su mayor don, su máxima expresión de su aprecio por la humanidad, no sería un solo producto. Más bien, sería la propia Apple. Le dedicamos este teatro a Steve porque lo queríamos, y porque le encantaban días como este, donde podemos compartir nuestros últimos productos e ideas con el mundo.”